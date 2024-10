Ecco Office 2024, con un nuovo aspetto e senza abbonamento

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-10-2024] Commenti (1)

Quanti non amano i software in abbonamento, ma preferiscono essere proprietari (per quanto è possibile) dei loro strumenti di lavoro, probabilmente accoglieranno positivamente il rilascio di Microsoft Office 2024.

La suite per ufficio dovrebbe ormai essere ben nota, dato che è diventata praticamente lo standard per lo meno per quanto riguarda l'elaboratore di testo (Word), il foglio di calcolo (Excel) e le presentazioni (PowerPoint).

Office 2024, della cui esistenza fino a qualche tempo fa addirittura si dubitava, poiché Microsoft sembra voler proporre quasi soltanto Office 365, è disponibile in due diverse versioni .

La versione base costa 149 euro e comprende Word, Excel, PowerPoint e OneNote; Office 2024 Home & Business costa invece 299 euro e comprende anche Outlook.

Da entrambe manca Publisher: il software di desktop publishing è stato infatti ritirato già lo scorso febbraio e pertanto chi intende continuare a farne uso farà bene a non abbandonare Office 2021, il cui supporto però si concluderà il 13 ottobre 2026.

Anche Office 2024 godrà di un supporto di cinque anni, che si concluderà pertanto nel 2029; prima di allora è possibile - ma non certo - che Microsoft rilasci una nuova versione della suite che non richieda abbonamento.

È bene ricordare poi che Microsoft elenca tra i requisiti di Office 2024 la presenza di un accesso a Internet e il possesso di un account Microsoft, anche se ciò non è strettamente necessario per usare le applicazioni, come spiega la sezione delle domande frequenti del sito di Office. Una buona notizia per chi desidera lavorare anche quando si verificano disservizi presso i datacenter di Microsoft.

Chi volesse esplorare tutte le novità di Office 2024 - a partire dal nuovo aspetto - per decidere se valga la pena acquistarlo può consultare la pagina messa a disposizione da Microsoft.