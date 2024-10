Amazon Prime Video, dal 2025 aumenta la pubblicità

Arriveranno anche gli annunci “shoppable”, per fare acquisti mentre si guardano film e serie Tv.

All'inizio di quest'anno, Amazon ha iniziato a peggiorare l'esperienza degli utenti di Prime Video iscritti alla sola "versione base" del servizio.

Chi paga Amazon Prime ma non il supplemento (1,99 euro mensili per chi ha l'abbonamento annuale; 4,99 euro ogni 30 giorni per chi ha l'abbonamento mensile) deve sorbirsi degli annunci pubblicitari prima e dopo i contenuti visualizzati, ma anche rinunciare a Dolby Vision e Dolby Atmos.

Poiché la mossa non ha portato a un calo sensibile degli abbonamenti, Amazon ha deciso di continuare sulla stessa strada: a partire dal prossimo anno gli spot pubblicitari aumenteranno «aprendo nuovi spazi per i marchi che vorranno raggiungere il vasto pubblico di Prime Video».

Non è al momento chiaro se ciò significhi che gli annunci inizieranno anche a interrompere i programmi, ma certamente debutteranno gli annunci interattivi o, come dice Amazon, «shoppable».

Interagendo con essi, infatti, si potranno subito ottenere informazioni ulteriori sul prodotto reclamizzato, o anche inserirlo direttamente nel carrello di Amazon.

Non finisce qui: agli spettatori saranno anche proposti dei quiz sui vari marchi proposti; rispondendo si potranno anche vincere dei premi, come per esempio dei buoni sconto da usare sempre su Amazon.