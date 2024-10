Windows 11 24H2, bug a non finire

Nuovi problemi con certi laptop Asus, l'app Voicemeeter, e persino l'app Fotocamera di Windows stesso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-10-2024]

Immagine generata con DiffusionArt

Sembra che più passa il tempo dal rilascio di Windows 11 24H2 e più bug si scoprono, tanto che ormai il consiglio migliore è evitare, almeno per il momento, di installare l'aggiornamento.

Ai problemi già noti - la possibilità che Windows non sia più riconosciuto come attivato, l'occupazione di spazio su disco, i guai con certi SSD - ora se ne aggiungono altri: per esempio, alcuni dispositivi Asus, non riescono a completare l'installazione dell'update per cause sconosciute; oppure, certe app causano errori di sistema senza apparente motivo.

I problemi di mancata installazione si verificano sicuramente con i modelli Asus X415KA e Asus X515KA, ma non è detto che gli altri siano esenti: per questi due computer, Microsoft ha sospeso l'aggiornamento in attesa di capire qualcosa di più.

I problemi delle app possono invece verificarsi con qualsiasi PC o laptop. È ormai nota - ma non si sa quale sia la causa precisa - l'incompatibilità di Windows 11 24H2 con Voicemeeter, tanto grave da generare schermate blu che indicano problemi con la gestione della memoria.

Inoltre, ci sono difficoltà anche con qualche app nativa di Windows. «Alcuni dispositivi potrebbero riscontrare problemi con la fotocamera integrata negli scenari in cui sono abilitate le funzionalità di rilevamento di oggetti o volti. Ciò può includere l'uso dell'app Fotocamera, l'uso di opzioni di accesso al riconoscimento facciale con Windows Hello e altre applicazioni che usano la fotocamera integrata» spiega Microsoft.

In tutti questi casi Microsoft sta lavorando a una soluzione permanente ma chiaramente per ora non è possibile dire quando arriverà.

Chi volesse tenersi aggiornato sull'elenco dei bug - apparentemente in continua crescita - scoperti in Windows 11 24H2 può consultare la pagina dedicata del sito di Microsoft.