WhatsApp semplifica i contatti e si prepara a supportare i nomi utente

«Finora, l'unico luogo da cui era possibile aggiungere contatti era il tuo dispositivo mobile, digitando un numero di cellulare o scansionando un codice QR» riconosce WhatsApp, ammettendo implicitamente che questa unica possibilità era un po' limitante per gli utenti.

Presto però le cose cambieranno. In una delle prossime versioni dell'app, infatti, «potrai aggiungere e gestire i contatti comodamente dalla tua tastiera con WhatsApp Web e Windows, e più in là con altri dispositivi collegati».

La gestione dei contatti da parte di WhatsApp guadagna qualche possibilità in più, insomma, e diventa più flessibile, ma si espande anche in un altro senso: con l'introduzione della possibilità di salvare un contatto soltanto su WhatsApp, senza doverlo forzatamente condividere con quelli del telefono, come accade ora.

L'idea è che ciò possa risultare comodo se il telefono con WhatsApp è condiviso con altre persone, o se si gestiscono più account WhatsApp per separare, per esempio, i contatti personali e quelli aziendali.

Infine, l'ultima novità annunciata è anche una novità attesa da tempo: la possibilità di aggiungere e gestire i contatti usando i nomi utente, ponendo fine alla necessità di manipolare un contatto esclusivamente tramite il numero di telefono di questo.

WhatsApp afferma che ciò «aggiunge un ulteriore livello di privacy, dato che a questo punto il numero di telefono non viene più condiviso nelle chat.

Al momento Meta non ha fornito indicazioni precise sui tempi di lancio di questa novità; considerato però che esse sono state presentate con un annuncio ufficiale e non sono frutto di voci di corridoio, non dovremo attendere molto.