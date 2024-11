Microsoft: Recall può attendere ancora

L'invasiva funzionalità di Windows è stata posticipata di nuovo.

Se siete restii a installare l'aggiornamento 24H2 per Windows 11 perché temete che porti con sé l'invasiva funzionalità Windows Recall - e non per i numerosi bug che l'affliggono - potete procedere con tranquillità: Recall è stato rinviato ancora.

Lanciato la scorsa estate come punto di forza dei Copilot+ PC, Windows Recall è stato subito massacrato sia dal punto di vista della privacy che da quello della sicurezza.

Considerate tutte queste reazioni negative, Microsoft ha deciso di rimandare il debutto di Recall a ottobre, assicurando che nel frattempo l'avrebbe migliorato, pur precisando che, una volta installato, non se ne sarebbe andato più.

Ottobre è arrivato ed è passato, ma Windows Recall non è ancora riapparso: a chi si chiede che cosa sia successo, Microsoft ora risponde di aver deciso un ulteriore rinvio.

«Ci impegniamo a offrire un'esperienza sicura e affidabile con Recall» ha spiegato a The Verge Brandon LeBlanc, Senior Program Manager di Windows Insider. «Per essere sicuri che questi aggiornamenti siano soddisfacenti, abbiamo deciso di prenderci dell'altro tempo per perfezionare l'esperienza prima di presentarla in anteprima agli utenti Windows Insider».

Concretamente, ciò significa che i primi tester riceveranno Windows Recall durante il mese di dicembre.

In che cosa consistano i perfezionamenti cui accenna LeBlanc non è dato sapere ma a questo punto la decisione iniziale di rilasciare Recall già durante la scorsa estate pare sia stata decisamente troppo avventata.