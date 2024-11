Intel, un update sistemerà le prestazioni deludenti delle CPU Arrow Lake

Il debutto dei Core Ultra 200S è stato deludente, soprattutto nel campo dei videogiochi: alcune correzioni imminenti dovrebbero migliorare le cose.

Il lancio delle CPU Core Ultra 200S, primo assaggio dell'architettura Arrow Lake, non ha rappresentato per Intel il successo sperato.

Subito sono emersi problemi di prestazioni, in particolare durante l'esecuzione di videogiochi, e ciò s'è riflesso immediatamente sia sulla fama dei processori che sulle vendite.

Secondo il gigante dei chip, però, non tutto è perduto: i problemi sarebbero dovuti a una mancata ottimizzazione piuttosto che a vere magagne nell'hardware.

In particolare, secondo quanto sostiene Robert Hallock - dirigente di Intel - una combinazione di impostazioni non ottimali del sistema operativo e del BIOS avrebbero prodotto le insoddisfacenti prestazioni registrate e sarebbero la causa dei risultati inconsistenti ottenuti nei vari benchmark.

In particolare l'eccessiva latenza nell'accesso alla memoria - che in alcuni casi ha raggiunto i 180 nanosecondi, contro i 70 - 80 nanosecondi che ci si aspettava - sarebbe dovuta proprio alle configurazioni non adatte.

Per eliminare i problemi emersi Intel sta lavorando ad aggiornamenti del microcodice delle CPU e collaborando con i produttori di schede madri per rilasciare al più presto degli update dei BIOS: al momento il periodo di lancio più probabile per le correzioni è la fine di novembre o l'inizio di dicembre.

Intel, sempre per bocca di Hallock, ha inoltre fatto sapere di aver iniziato un'indagine interna per capire come mai i problemi di prestazioni siano emersi quando i processori sono stati sottoposti a test condotti da terze parti e siano invece passati inosservati durante i benchmark condotti internamente da Intel stessa.