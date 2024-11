Da Sony una nuova PlayStation portatile

A differenza di PlayStation Portal, eseguirà nativamente i giochi della PS 5.

Sono passati vent'anni dal lancio della PlayStation Portable, altrimenti nota come PSP, e 10 anni dal suo pensionamento ufficiale.

La console portatile di Sony ottenne un buon successo durante i suoi 10 anni di vita, ma, dopo il tentativo di ripeterlo con la PS Vita, l'azienda giapponese ha deciso che era il caso di concentrarsi soltanto sul mercato delle console domestiche.

A quanto pare, ora Sony ci ha ripensato. Stando a quanto riporta Bloomberg, l'azienda è al lavoro su un dispositivo portatile in grado di eseguire i giochi della PlayStation 5.

Allo stato attuale, Sony consente di giocare "in streaming", su un dispositivo portatile chiamato PlayStation Portal, ai giochi presenti su una PlayStation 5 di cui l'utente deve essere in possesso. La nuovo PS portatile, invece, li eseguirà nativamente.

Al di là di queste indiscrezioni per ora non ci sono altre informazioni in merito, né per quanto riguarda l'hardware né per quanto riguarda i tempi di lancio.