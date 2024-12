Magic Mouse, dopo 10 anni Apple finalmente risolve il problema della ricarica

Il 2025 porterà con sé una nuova generazione di mouse multitouch. Questa volta si potranno usare anche durante la ricarica.

L'attuale Magic Mouse, con la porta di ricarica sul fondo (Immagini: Apple).

Nel 2009, Apple lanciò il primo Magic Mouse: alimentato da due batterie AA, suscitò una vasta attenzione in quanto era il primo mouse multitouch, ossia faceva a meno dei pulsanti fisici.

Nel 2015, Apple introdusse la seconda generazione di Magic Mouse. Sostituì le batterie AA con una batteria interna al litio, e questa fu un'idea buona; decise però di posizionare il connettore della ricarica nella parte inferiore del mouse stesso, rendendolo quindi inutilizzabile durante le fasi di ricarica.

Dopo quasi 10 anni, Apple s'è resta conto che non era un'idea troppo furba: così, nel 2025 (o, nella peggiore delle ipotesi, nel 2026) lancerà una nuova generazione di Magic Mouse, stavolta con il connettore per la ricarica in un posto meno scomodo.

Dove? Per ora non è dato saperlo. Quanto abbiamo appena riferito proviene dalle indiscrezioni raccolte da Bloomberg in merito, secondo le quali il prossimo anno porterà con sé una «rivisitazione completa» del Magic Mouse, anche dal punto di vista del design.

«Apple sta cercando di creare qualcosa di più importante, risolvendo allo stesso tempo le lamentele di vecchia data, tra cui il problema della porta di ricarica» scrive Bloomberg.