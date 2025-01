Apre a febbraio il primo datacenter lunare

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-01-2025] Commenti (5)

Se ne parla già da qualche anno e finalmente sembra che ci siamo: il prossimo mese, il primo datacenter sulla Luna diventerà operativo.

Battezzato Freedom Data Center, è opera del lavoro della startup americana Lonestar Data Holdings, che ha sede in Florida; raggiungerà il nostro satellite trasportato da un razzo Falcon 9 di SpaceX, all'interno di una missione ideata e condotta da Intuitive Machines.

Costruire un datacenter sulla Luna - sostiene Lonestar Data Holdings - offre diversi vantaggi, tra cui una sicurezza assoluta dagli intrusi e protezione dai disastri naturali e dai conflitti geopolitici che possono avere luogo sulla Terra.

Il Freedom Data Center, alimentato a energia solare, inizierà inoltre le proprie attività grazie a clienti di alto profilo, come lo Stato della Florida, il governo dell'Isola di Man, l'azienda specializzata in IA Valkyrie e il noto gruppo musicale Imagine Dragons.

Ovviamente impiantare una struttura - di qualunque tipo - sulla Luna non è un'operazione priva di pericoli.

Innanzitutto il lancio può non avere successo e, in quel caso, non c'è modo di recuperare il carico; Lonestar Data Holdings ha messo in conto questa possibilità, e per tutti i dati è disponibile un backup presso la sede di Tampa, in Florida.

Anche ammettendo che tutto vada secondo i piani, però, occorre ricordare che la Luna non è certo un ambiente paradisiaco con condizioni ambientali idilliache, che la manutenzione sarà decisamente complicata, e che l'intera operazione ha costi che si possono correttamente definire astronomici.

Nei prossimi giorni l'azienda fornirà ulteriori dettagli sul progetto, come le specifiche tecniche del datacenter e le modalità di comunicazione tra il datacenter e la Terra.