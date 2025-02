ChatGPT Search, l'account non serve più

Il motore di ricerca gestito dalla IA ora è veramente aperto a tutti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-02-2025] Commenti

Alla fine dello scorso anno, OpenAI ha aperto a tutti l'accesso a ChatGPT Search, il proprio motore di ricerca basato sulla IA ChatGPT.

«Aperto a tutti», nella fattispecie, andava letto come «aperto a tutti coloro che hanno un account ChatGPT o Google» poiché esso era indispensabile per poter accedere al motore, così come da sempre è indispensabile per accedere al chatbot. La novità stava nel fatto che non era necessario sottoscrivere un piano a pagamento.

Ora le cose sono cambiate di nuovo: ChatGPT Search è davvero «aperto a tutti» perché non serve più un account per adoperarlo: chiunque voglia approfittarne non deve fare altro che visitare il sito ChatGPT.com e usarlo esattamente come farebbe con Google.

ChatGPT Search si appoggia al modello GPT-4o, appositamente "regolato" per formulare risposte adatte a chi svolge ricerche nel web.

I risultati che ChatGPT sottopone, peraltro, non sono ottenuti dal lavoro di un crawler interno ma provengono da motori terzi, che la IA poi analizza e rielabora prima di sottoporli all'utente.