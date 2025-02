Le Chat, la IA europea che dà filo da torcere a ChatGPT

È stata incoronata come la IA più veloce del mondo.

Nella gara a chi produce l'Intelligenza Artificiale più accattivanti, finora sostanzialmente si è trattato di una competizione tra diversi soggetti americani e, dall'apparizione di DeepSeek, con soggetti cinesi.

Di Europa si è parlato poco e non perché alternative create nel Vecchio Continente non esistano, ma perché finora non parevano in grado di competere con i colossi di USA e Cina.

Qualche giorno fa tutto è cambiato. La francese Mistral ha potenziato in maniera significativa la propria IA Le Chat (gioco di parole tra chat, chiacchierare in inglese, e chat, gatto in francese), al punto che questa s'è guadagnata il titolo di "IA più veloce al mondo", almeno per il momento.

Tale titolo deriva dalla funzionalità Risposte rapide, attiva come impostazione predefinita, capace di generare risposte con una velocità di oltre 1.000 parole al secondo, che finora nessuno era stato in grado di raggiungere.

Al di là di questa particolarità, Le Chat è capace di navigare nel web, si tiene al corrente sulle ultime notizie e consente l'upload di documenti e immagini.

Come ChatGPT, offre un ambiente all'interno del quale i contenuti generati possono essere migliorati e raffinati, ed ora è presente un generatore di immagini che afferma di essere più rapido di DALL-E 3.

Le Chat può essere utilizzata sia dal browser che tramite le apposite applicazioni per Android e iOS. Come i concorrenti, è disponibile con diversi piani: quello gratuito, quello definito Pro che costa 14,99 euro al mese, e Team, che supporta più utenti contemporaneamente e costa 24,99 euro al mese per utente.