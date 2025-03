Oscar, vittoria per l'open source grazie a Flow

Il film realizzato con Blender ha vinto il premio come miglior film d'animazione, battendo Disney e Dreamworks.

Immagine: Flow (sito ufficiale)

Ha vinto anche l'open source all'ultima assegnazione dei premi Oscar grazie al successo di Flow - Un mondo da salvare dei Dream Well Studios, che ha vinto il premio come miglior film d'animazione.

Flow ha superato avversari del calibro di Inside Out 2 (Disney/Pixar), Wallace & Gromit: Le piume della vendetta e Il robot selvaggio (Dreamworks), sostenuti da grandi studi e budget importanti.

Flow, diretto dal regista lettone Gints Zilbalodis, è particolare per diversi aspetti, a partire dal fatto che i suoi protagonisti sono animali e non c'è alcun dialogo.

Inoltre, l'animazione di Flow è stata fatta con Blender, probabilmente uno dei progetti open source di maggior successo.

Lo scorso gennaio, quando era stata annunciata la candidatura del film, il sito ufficiale di Blender aveva definito Flow «il manifesto della missione di Blender: un team piccolo e indipendente, con un budget ridotto, è in grado di creare una storia che colpisce gli spettatori in tutto il mondo e ottiene il riconoscimento con oltre 60 premi, tra cui un Golden Globe e due nomination agli Oscar» (la seconda nomination era come Miglior Film Straniero, categoria nella quale ha vinto il brasiliano Io sono ancora qui).

Gints Zilbalodis ha iniziato la propria carriera nell'animazione 3D con Maya per poi passare a Blender «principalmente a causa di EEVEE», il motore di rendering in tempo reale del software open source, scoprendo che questa scelta gli consentiva un controllo completo sul progetto e velocizzava il lavoro.

Il lavoro di Zilbalodis è la prova che anche i piccoli studi indipendenti, con gli strumenti giusti e le idee giuste, sono in grado di fare meglio dei grandi nomi e, a questo scopo, il regista offre un consiglio.

«Non ho mai lavorato in un grosso studio, quindi non so esattamente come operano» ha dichiarato. «Ma credo che se state lavorando a un progetto indie di piccole dimensioni, non dovreste cercare di copiare quello che fanno i grandi studios. Dovreste invece sviluppare un flusso di lavoro che si adatti al meglio a voi e al vostro piccolo team», risultato ottenuto grazie alla flessibilità di Blender.

Qui sotto, il trailer di Flow.