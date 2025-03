Oltre 200 film in DVD sono ormai illeggibili

Centinaia di dischi prodotti da Warner Bros sono diventati inutilizzabili a meno di vent'anni dalla pubblicazione.

Che i DVD non siano eterni dovrebbe essere una verità conosciuta da tutti; tuttavia, a quanto pare certi DVD rilasciati meno di vent'anni fa sono già diventati illeggibili a causa del degrado dello strato sui cui sono incisi i dati.

I dischi in questione sono quelli che contengono film pubblicati da Warner Bros tra il 2006 e il 2008, e si tratta di centinaia di titoli; la scoperta si deve a cinefili che all'improvviso si sono trovati tra le mani una collezione di DVD inutilizzabili.

Secondo gli utenti del forum di Steve Hoffman sarebbero almeno 200 i film interessati dal fenomeno e, se per quelli tuttora in vendita Warner Bros s'è già impegnata a fornire dei sostituti, per altri reperire i sostituiti diventa un'impresa difficile.

Alcuni titoli esistono anche in formato Blu-ray, o sono disponibili sui vari servizi di streaming; altri però hanno avuto la propria ultima diffusione in formato DVD, e attualmente è difficile reperirli.

Non è detto, inoltre, che una versione valga l'altra: a volte la qualità dell'edizione in Blu-ray può risultare complessivamente inferiore a quella dell'edizione in DVD a causa di un'operazione di rimasterizzazione eseguita senza troppa cura.

Tra le opere interessate ci sono film come Blade Runner o 2001 Odissea nello spazio e Il Mago di Oz, ma anche serie televisive animate come Looney Tunes e Animaniacs.

Se possedete una collezione di film in DVD e magari non li adoperate da un po', anche se non si tratta di film di Warner Bros, provateli: potreste anche trovarvi davanti a qualche brutta sorpresa.

Qui sotto, il video con cui è stata denunciata la pessima situazione dei titoli Warner Bros in DVD.