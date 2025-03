Cerbero, il nuovo sistema di sanzioni stradali a Roma

Telecamere e IA per combattere le infrazioni al Codice della strada.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-03-2025] Commenti (3)

Il nuovo sistema di sanzioni a Roma, chiamato in modo molto azzeccato Cerbero, sfrutta telecamere e intelligenza artificiale per monitorare le violazioni del codice della strada. Installato su 20 veicoli della polizia locale lo scorso dicembre, Cerbero utilizza una telecamera dotata di due obiettivi (uno anteriore e uno posteriore). Il software sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare le infrazioni in tempo reale e in seguito trasmette i dati agli agenti.

La vicecomandante Donatella Scafati ha annunciato che, grazie a questo sistema, le multe emesse sono aumentate a circa 25.000 a settimana, con un picco di 83.000 multe registrate a gennaio 2025, di cui 70.000 per soste irregolari, evidenziando un incremento del 15% rispetto all'anno precedente.

La telecamera in dotazione alle auto dei vigili rileva violazioni come divieti di sosta, parcheggi in doppia fila o sul marciapiede. Gli agenti possono verificare in tempo reale anche la regolarità dell'assicurazione e della revisione dei veicoli.

Le multe variano a seconda della violazione, con sanzioni che possono arrivare fino a 3.464 euro per circolazione senza assicurazione. Le aree più controllate includono il centro storico, i Parioli e Prati.