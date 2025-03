BCE, crash dei sistemi ritarda i pagamenti per ore

Per qualche motivo il sistema di backup automatico non è mai entrato in funzione.

Si potrebbe pensare che i reparti informatici delle grandi organizzazioni o degli enti statali e sovrastatali siano in grado di far fronte a ogni emergenza poiché possiedono sistemi di backup in grado di garantire la continuità del servizio.

Quanto successo all'inizio di questo mese ai sistemi della BCE, la Banca Centrale Europea, dimostra che ciò non è vero.

I problemi sono iniziati nella mattina di giovedì 6 marzo, quando la piattaforma Target 2 - Securities è andata i crash; appena un paio d'ore dopo lo stesso è accaduto alla rete di gestione dei pagamenti Target 2.

Inizialmente si pensava che la causa dei problemi stesse in errori nei database; perciò, si decise di non attivare un sistema di backup senza essere prima certi che la stessa situazione non venisse replicata.

Così il personale della BCE dovette gestire manualmente le transazioni per ore finché, a sera, i tecnici individuarono finalmente la vera causa: un problema hardware in uno dei quattro datacenter segreti della BCE.

Con la situazione che tornava lentamente alla normalità mentre la coda di transazioni da gestire veniva smaltita, si faceva largo una domanda: se la colpa era di un componente hardware guasto, perché il relativo componente di backup non è immediatamente entrato in funzione quando quello principale ha smesso di lavorare?

È la domanda che hanno posto europarlamentari come Markus Ferber: «Un guasto hardware si può capire; la mancanza di un backup che entri in funzione immediatamente in caso di problemi invece no» ha dichiarato.

La BCE ha fatto sapere che in effetti esistono non uno ma più componenti di backup che dovrebbero fare proprio ciò che Ferber si augura; per qualche motivo però ciò non è successo, e le indagini sono aperte.

I dettagli sul funzionamento dei sistemi di backup non sono pubblici e pertanto è difficile ipotizzare come il passaggio da un sistema all'altro debba avvenire, ma è chiaro che qualcosa non ha funzionato.