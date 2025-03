Da Asus tre monitor con purificatore d'aria integrato

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-03-2025] Commenti

Immagine: Asus

Già con il lancio del Frangrance Mouse, Asus aveva mostrato di voler intraprendere una strada originale per distinguersi dalla concorrenza. Ora conferma questo suo desiderio con il monitor dotato di purificatore d'aria integrato.

L'azienda ha infatti presentato la nuova linea di monitor VU Air Ionizer, che integra una tecnologia di purificazione dell'aria allo scopo dichiarato di «migliorare il benessere degli utenti».

Cuore di questa serie è lo ionizzatore, posizionato nella parte superiore del monitor. Secondo ASUS, esso è in grado di rimuovere, in tre ore, fino al 90% della polvere presente in un metro cubo d'aria grazie alla produzione di ioni negativi che catturano particelle sospese e microrganismi.

I modelli dotati di questa caratteristica, che Asus dichiara adatti sia all'uso lavorativo che domestico, sono:

- VU34WCIP-W: monitor curvo con diagonale lunga 34 pollici, risoluzione di 2560x1440 pixel, frequenza di aggiornamento pari a 100 Hz.

- VU279HFI-W: pannello IPS da 27 pollici, risoluzione di 1920x1080 pixel, frequenza di aggiornamento pari a 100 Hz. - VU249HFI-W: pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione di 1920x1080 pixel, frequenza di aggiornamento pari a 100 Hz.

ASUS sostiene che la tecnologia di ionizzazione - che purifica l'aria senza bisogno di filtri - non solo migliora il comfort, ma potrebbe anche ridurre l'affaticamento legato a lunghe sessioni di lavoro o di gioco.

«Grazie alla tecnologia a nano-ioni» - racconta Asus - «lo ionizzatore d'aria di ciascuno di questi monitor è posizionato in modo da purificare l'aria direttamente di fronte all'utente, rimuovendo efficacemente pollini, allergeni e altri inquinanti e riducendo il 90% di polvere nell'aria in sole tre ore. Lo ionizzatore ha un'area di copertura effettiva di 1 metro cubo».

Una ulteriore caratteristica particolare di questi prodotti sta nella possibilità di riutilizzare le confezioni.

Asus spiega che sono state progettate per essere piegate in maniera da assumere nuove funzioni: supporto per il telefono, organizer da scrivania, supporto per laptop per i due modelli più piccoli, e anche raccoglitore per la confezione del modello di dimensioni maggiori.

I prezzi partono dai 129,99 dollari per il modello da 23,8 pollici, passano per i 159,99 dollari per il modello da 27 pollici e arrivano ai 359,99 dollari per il modello da 34 pollici.