GIMP 3.0 debutta dopo sette anni di sviluppo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-03-2025] Commenti

Immagine: GIMP.

Dopo un'attesa di sette anni, la comunità open source può finalmente celebrare il rilascio di GIMP 3.0, la nuova versione del popolare editor di immagini gratuito.

Disponibile dal 17 marzo 2025, questo aggiornamento porta con sé numerose migliorie e una rinnovata attenzione alle prestazioni.

Il processo di sviluppo di GIMP 3.0 è stato lungo e complesso: la versione precedente, GIMP 2.10, è stata rilasciata nel 2018.

I ritardi sono stati causati da una riscrittura completa del motore grafico, che ora utilizza GEGL (Generic Graphics Library) in modo più esteso, migliorando la gestione dei colori e la velocità di elaborazione.

Tra le novità più importanti ci sono un'interfaccia utente aggiornata con supporto per schermi ad alta risoluzione, una gestione più efficiente dei file non distruttivi e un'esperienza complessivamente più fluida, anche su hardware meno potente.

Gli sviluppatori hanno anche introdotto miglioramenti nella compatibilità, con un supporto più robusto per i formati moderni e un rendering ottimizzato per i display con risoluzione 4K e superiore.

Inoltre, GIMP 3.0 include strumenti avanzati per la modifica delle immagini, come filtri non distruttivi e un sistema di plugin rivisto, che dovrebbe facilitare l'integrazione con estensioni di terze parti. Tuttavia, il passaggio a questa nuova versione richiede agli utenti di adattarsi, poiché alcune funzionalità legacy fornite per l'appunto da plugin potrebbero non essere più supportate a meno che non vengano sviluppati degli aggiornamenti.

Il rilascio è accompagnato da un invito agli utenti a testare la versione stabile e a fornire le proprie opinioni.

La prossima versione stabile, GIMP 3.2, dovrebbe arrivare entro un anno, inaugurando un ciclo di sviluppo molto più rapido di quello visto sinora.