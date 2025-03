Il quotidiano scritto completamente da una IA

E' un'edizione sperimentale di un noto quotidiano, frutto interamente di una intelligenza artificiale.

A partire da martedì 18 marzo, il quotidiano Il Foglio aggiunge - per un mese, e in via sperimentale, una nuova edizione: Il Foglio AI.

La differenza rispetto all'edizione "normale"? Il Foglio AI è interamente prodotto da una intelligenza artificiale.

L'iniziativa vede i giornalisti ridotti al ruolo di semplici interlocutori di un chatbot: si limitano a porre delle domande e a leggere le risposte che la IA genera, per poi inserirle nell'edizione.

Claudio Cerasa, direttore del giornale, ha descritto l'esperimento come un banco di prova per comprendere come l'AI possa funzionare «nella pratica» in una redazione, spingendo a riflettere sul futuro della professione.

«Il Foglio AI è il primo quotidiano al mondo, un quotidiano vero, fatto ogni giorno, frutto di discussioni, frutto di provocazioni, frutto di notizie, realizzato usando interamente l'intelligenza artificiale. Per tutto. Per la scrittura, i titoli, i catenacci, i quote, i sommari. E a volte anche per l'ironia» spiega la redazione del Foglio.

Questa affermazione solleva naturalmente diversi interrogativi su quanto l'automazione possa sostituire la creatività umana, tema che il giornale intende esplorare nel corso del mese.

Tuttavia, non mancano le perplessità. L'approccio de Il Foglio sembra ignorare le critiche crescenti tra i giornalisti, preoccupati che l'AI possa essere usata per ridurre il personale. Se da un lato l'esperimento potrebbe dimostrare l'efficienza dell'automazione, dall'altro rischia di offuscare il valore del reportage originale, che richiede indagini sul campo e interviste dirette, attività che un algoritmo non può replicare.

«Il Foglio AI sarà composto di quattro pagine, avrà circa ventidue articoli, più tre editoriali, sarà ancora più ottimista del Foglio tradizionale, entrerà in polemica a volte con la linea del nostro giornale e vi sorprenderà. Uscirà ogni giorno, dal martedì al venerdì, per un mese» scrive ancora la redazione, presentando la novità.