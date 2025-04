Minima complessità necessaria

Cassandra Crossing/ Possiamo sopravvivere alla crescente complessità dell'ambiente che ci circonda? Nel mondo tecnologico e digitale odierno, è possibile definire una riduzione dei rischi e dei danni alle persone, generalizzandola con una regola semplice?

I 24 informatissimi lettori lo sanno bene: Cassandra da parecchi anni è passata dal teorizzare un attivismo digitale fatto prevalentemente di resistenza tecnologica attiva al tecnocontrollo di massa (sia in termini tecnologici che facendo lobby a Roma o a Bruxelles), al predicare solo iniziative a livello individuale volte alla riduzione del danno, sia riguardo alla privacy che al tecnocontrollo.

Quasi contemporaneamente ha iniziato a occuparsi delle questioni legate alla fragilità della società tecnologica, esternando più volte che, insieme al cambiamento climatico, agli asteroidi e ai brillamenti solari, l'umanità è a rischio di estinzione massiva anche per come è strutturata la società tecnologica. E ne ha scritto più volte in questa serie di esternazioni in tema.

Parafrasando il riuscitissimo titolo italiano di un famoso racconto di Clifford D. Simak, potremmo battezzare questo ipotetico e cassandresco evento "Strage nell'Antropocene".

È doveroso sottolineare che non si tratta di un problema di sicurezza, neppure di qualità del software o dei sistemi informatici, e nemmeno della presenza di attori malevoli od ostili.

I grandi rischi, i futuri cigni neri della società tecnologica e digitale sono causati dalla complessità dei sistemi, in particolare dalla complessità non gestita; fatti anche molto recenti come il caso Microsoft/Crowdstrike ne hanno dato, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, l'ennesima e incontestabile prova.

Questo lungo cappello è stato necessario per arrivare al punto centrale di questa esternazione, che è semplicemente il seguente. La complessità non necessaria è pericolosa perché ingestibile nel sistema finanziario e produttivo attuale, particolarmente nei sistemi informativi e nei servizi che con essi vengono erogati. Non per mancanza di competenza, ma per mancanza strutturale delle risorse economiche per (tentare di) gestirla.

Un esempio adatto: la sicurezza informatica