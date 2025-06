La resistenza è inutile

Minima complessità necessaria.

Resistere è futile. Finché i prodotti hardware e software che tengono in piedi il mondo saranno prodotti secondo logiche commerciali e obbiettivi a breve termine, la loro qualità sarà sempre infima e loro complessità sempre crescente.

I metodi di produzione e di installazione dei software sono infatti inadeguati a gestire la complessità, che viene ogni giorno riversata nei sistemi che fanno girare il mondo. Sono pensati solo per rendere meno difficile la vita ai programmatori, e ovviamente per migliorarne la produttività.

Nulla impedisce che la complessità aumenti, perché questo aumento è il normale modo di produrre nuovo software; questo non è sostanzialmente cambiato dagli anni '70 a oggi.

La complessità - ovviamente non gestita - non farà altro che aumentare, fino a quando non accadrà un grosso problema. Non qualche aereo che cade dal cielo con poche centinaia di morti; qualcosa di molto, molto più grosso. Quando un problema software o di sistema bloccherà per settimane o mesi su scala planetaria il commercio, la logistica, le transazioni elettroniche o le reti elettriche, causando conseguenze misurabili non in miliardi o migliaia di miliardi di euro, ma migliaia o milioni di morti per fame, malattie, disordini, guerre.

Allora, come nel caso Microsoft/Crowdstrike, anche sui tiggì di prima serata ci saranno proclami, caccia ai colpevoli e buoni propositi per un paio di settimane o mesi o anni; poi tutto continuerà come prima.

Basterà il primo cigno nero di questo tipo a invertire la tendenza dell'aumento di complessità per generare profitto? A ognuno la sua risposta.

