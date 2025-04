Il suono di avvio di Windows 95 entra nella Biblioteca del Congresso

È stato scelto per la conservazione, insieme alla colonna sonora di Minecraft.

La Biblioteca del Congresso USA ha aggiunto due elementi audio interessanti al National Recording Registry, l'archivio che conserva le registrazioni ritenute di importanza culturale, storica ed estetica per gli Stati Uniti.

Il primo di questi è il Reboot Chime di Windows 95, ossia il suono che accompagnava l'avvio del sistema operativo; lo si può ascoltare nel video in fondo all'articolo. Il secondo è la colonna sonora del videogioco Minecraft, nota come Minecraft: Volume Alpha. Entrambi sono parte delle 25 nuove registrazioni scelte per la conservazione per il 2025.

Il Reboot Chime di Windows 95, una breve melodia di 3,25 secondi, è stato composto nel 1995 dal musicista Brian Eno su richiesta di Microsoft in occasione del lancio di un sistema operativo che si proponeva come rivoluzionario, rompendo (almeno a parole) il legame con il DOS e facendo di Windows qualcosa di più di un semplice ambiente operativo.

Eno creò il suono basandosi sulle indicazioni di Microsoft: «Vogliamo un brano musicale che sia d'ispirazione, universale, ottimistico, futuristico, sentimentale, emotivo, bla bla bla» racconterà poi il compositore. Eno creò una piccola perla, tesa a trasmettere un senso di calma e familiarità agli utenti che accendevano i loro PC.

La colonna sonora di Minecraft, composta da Daniel Rosenfeld e rilasciata nel 2011, è la seconda opera musicale legata ai videogiochi a entrare nel registro, dopo il tema di Super Mario Bros nel 2023.

Minecraft sta peraltro vivendo proprio in questo periodo un momento di particolare popolarità grazie alla presenza nei cinema del film a esso dedicato, che ha debuttato con successo.

Tra gli altri 25 titoli selezionati per il 2025 figurano opere come Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, l'album omonimo di Tracy Chapman del 1988 e il musical Hamilton.