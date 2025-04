WordPress lancia la IA che genera un sito completo in pochi minuti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-04-2025] Commenti (1)

Una volta tanto WordPress fa notizia non tanto per il contenzioso legale che va avanti ormai da mesi con WP Engine ma per il lancio di un nuovo servizio.

chat simile a quella di un assistente virtuale come ChatGPT.

La novità - che sembra muoversi su un'onda analoga a quella del vibe coding - è stata annunciata come un modo per rendere la creazione di siti più rapida e accessibile, senza richiedere competenze né di programmazione né dell'interfaccia di configurazione di WordPress stesso.

Il funzionamento è semplice: gli utenti inseriscono un prompt testuale - qualcosa come «crea un sito per il mio negozio di caffè», specificando dettagli come il nome dell'attività, i colori preferiti o lo stile del layout.

L'IA genera automaticamente il sito, completo di struttura, immagini e testi iniziali. Dopo la creazione, è possibile trasferire il sito al servizio di hosting di WordPress.com e modificarlo ulteriormente, sia manualmente che chiedendo all'IA di apportare aggiustamenti tramite fino a 30 prompt gratuiti (poi è necessario scegliere un piano di hosting).

Il costruttore AI è limitato ai nuovi siti: non supporta ancora la modifica di siti WordPress preesistenti. Inoltre, non è in grado di gestire progetti complessi come negozi e-commerce o quelle che Automattic chiama «integrazioni avanzate», anche se l'azienda ha già dichiarato che tali funzionalità sono in fase di sviluppo.

L'azienda la scorsa settimana ha ridotto del 16% sua forza lavoro, licenziando circa 280 dipendenti. Il servizio debutta quindi in un momento molto particolare per Automattic e porta WordPress.com alla pari con piattaforme concorrenti come Squarespace e Wix, che offrono già costruttori AI simili.

Qui sotto, il video di presentazione del costruttore di siti basato sulla IA.