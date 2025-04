Windows 11, l'aggiornamento di aprile manda in tilt Windows Hello

L'ultimo Patch Tuesday non si limita a creare cartelle misteriose.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2025] Commenti (1)

L'ultimo aggiornamento cumulativo di Windows 11, denominato KB5055523, è stato rilasciato durante in occasione del Patch Tuesday di aprile e a quanto pare ha tutta una serie di effetti collaterali: non si limita a creare una cartella misteriosa (che Microsoft consiglia di non toccare) ma interferisce anche con certe parti del sistema operativo.

Come stanno segnalando nel web diversi utenti, il sistema di autenticazione biometrica di Microsoft Windows Hello, dopo l'installazione dell'update, smette di funzionare su certi dispositivi.

Microsoft ha riconosciuto il bug che impedisce il riconoscimento (facciale o tramite PIN) nonostante l'hardware sia perfettamente funzionante; ma il rilascio di una patch correttiva non sembra troppo vicino.

Il problema si verifica su Windows 11 (versione 24H2) e Windows Server 2025 e colpisce in particolare i dispositivi con funzionalità di sicurezza avanzate attivate, come System Guard Secure Launch o Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM). A quanto pare, però, questo accade solo in scenari specifici.

Secondo Microsoft, il bug si manifesta dopo un riavvio del computer forzato tramite la pressione del pulsante di reset; oppure accade se l'utente esegue un ripristino del PC tramite l'apposita funzionalità presente nelle Impostazioni, scegliendo l'opzione Mantieni i miei file e l'installazione locale.

Se queste condizioni sono soddisfatte, gli utenti si trovano quindi davanti a messaggi di errore: per esempio Il PIN non è disponibile o Qualcosa è andato storto con la configurazione del riconoscimento facciale; il risultato è che l'accesso tramite Windows Hello risulta impossibile.

Inoltre pare che l'update interferisca con l'uso di webcam con sensori a infrarossi per il riconoscimento facciale. Su dispositivi come laptop Lenovo o HP, dove è possibile disattivare la fotocamera RGB per motivi di privacy mantenendo però attivo il sensore IR, Windows Hello smette di funzionare dopo l'aggiornamento.

Prima di KB5055523, gli utenti potevano coprire la lente principale e continuare a usare il riconoscimento facciale; ora questo non è più possibile, a meno di non disabilitare manualmente la fotocamera RGB da Gestione Dispositivi; questo "trucco" però non funziona per tutti gli utenti.

Come soluzione temporanea a ogni problema con Windows Hello presentatosi dopo l'aggiornamento, Microsoft suggerisce di riconfigurare da capo Windows Hello; in alternativa, se ciò non dovesse funzionare, va disinstallato l'update da Impostazioni > Windows Update > Cronologia aggiornamenti > Disinstalla aggiornamenti; ciò naturalmente comporta la perdita delle correzioni di sicurezza.

La soluzione definitiva arriverà soltanto con un prossimo aggiornamento: la speranza è non dover aspettare sino al Patch Tuesday di maggio.