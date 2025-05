Identificare le notifiche pericolose? Ci pensa l'IA di Chrome

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2025] Commenti

Google ha annunciato un'utile novità per gli utenti di Chrome per Android: un sistema basato su machine learning per identificare e bloccare le notifiche indesiderate o pericolose. La funzione, integrata nel sistema operativo tramite l'app Digital Wellbeing (Benessere Digitale), analizza in tempo reale le notifiche per individuare quelle provenienti da app sospette o che potrebbero rappresentare una minaccia, come tentativi di phishing o spam.

«Quando una notifica viene segnalata da Chrome» - spiega Google - «vengono visualizzati il nome del sito che l'ha inviata, un messaggio che avverte che il contenuto della notifica è potenzialmente ingannevole o di spam, e l'opzione di annullare l'iscrizione al sito o di segnalare il contenuto».

Una volta rilevata una notifica a rischio, gli utenti ricevono un avviso e possono scegliere se bloccarla o disattivare le notifiche dell'app responsabile; ciò avviene senza che i dati personali lascino il dispositivo, poiché l'elaborazione avviene in locale.

«Le notifiche sono protette con crittografia end-to-end» prosegue l'azienda. «L'analisi di ogni messaggio viene effettuata sul dispositivo e i contenuti delle notifiche non vengono inviati a Google, per proteggere la privacy degli utenti. A causa della natura sensibile del contenuto delle notifiche, il modello è stato addestrato utilizzando dati sintetici generati dal modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) Gemini. I dati di addestramento sono stati valutati rispetto alle notifiche reali che il team di sicurezza di Chrome ha raccolto iscrivendosi a una serie di siti web e che sono state poi classificate da esperti umani».

Questa tecnologia si basa su Gemini Nano, un modello IA di Google già utilizzato per altre funzionalità di sicurezza come la rilevazione delle chiamate fraudolente.