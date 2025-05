Da Google la IA che dà voce ai video generati

Veo 3 è capace di creare video con audio perfettamente sincronizzato con le immagini.

Alla Google I/O 2025 l'azienda di Mountain View ha svelato Veo 3, un generatore di video basato su intelligenza artificiale capace di creare clip con audio sincronizzato.

A differenza di concorrenti come Sora di OpenAI, Veo 3 si distingue per la sua capacità di generare non solo immagini, ma anche dialoghi, effetti sonori e rumori ambientali, come il canto degli uccelli o il traffico cittadino, perfettamente allineati con le immagini.

Lo strumento è disponibile dal 20 maggio per gli abbonati negli Stati Uniti al piano Ultra da 249,99 dollari al mese e per gli utenti della piattaforma enterprise Vertex AI; esso rappresenta una svolta per creativi, registi e aziende che desiderano produrre contenuti video a partire da un semplice prompt di testo o da un'immagine.

Veo 3 - spiega Google - «eccelle nella comprensione di prompt complessi, dalla fisica del mondo reale alla sincronizzazione labiale accurata», producendo clip che spaziano dal fotorealismo a stili cinematografici diversi. Eli Collins, vice presidente dei prodotti di Google DeepMind (di cui Veo fa parte), ha affermato nel blog ufficiale che il modello offre un realismo senza precedenti, gestendo movimenti fluidi e interazioni ambientali con notevole fedeltà.

Oltre a Veo 3, Google ha annunciato aggiornamenti per Veo 2: ora consente di aggiungere o rimuovere oggetti dai video tramite prompt testuali. Inoltre ha introdotto Flow, un nuovo strumento di regia AI per creare video cinematografici. Flow, accessibile tramite Gemini, Whisk, Vertex AI e Workspace, permette agli utenti di descrivere scene, inquadrature e stili, offrendo un maggiore controllo sulla narrazione visiva.

Gli abbonati al piano Google AI Pro possono utilizzare una versione di Flow basata su Veo 2, con 100 generazioni mensili; il piano Ultra offre accesso anticipato a Veo 3 e limiti di utilizzo più alti.