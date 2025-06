ChatGPT adesso si ricorda di te

La funzione “Memoria”, che ricorda i dettagli dell'utente, ora è gratis per tutti.

OpenAI ha annunciato un aggiornamento significativo per ChatGPT, rendendo disponibile la funzione memoria anche agli utenti non paganti. Questa novità permette al chatbot di ricordare informazioni dalle conversazioni precedenti, offrendo risposte più personalizzate e contestuali, anche se in una versione "leggera" rispetto a quella per gli utenti premium.

La funzione di memoria di ChatGPT si compone di due elementi principali: le memorie salvate, dove gli utenti possono istruire il chatbot a ricordare dettagli specifici (ad esempio, «Ricorda che sono vegetariano quando suggerisci ricette»), e i riferimenti alla cronologia della chat, che consentono all'IA di richiamare contenuti da conversazioni recenti per garantire continuità, anche se non esplicitamente indicati dall'utente. Per gli utenti gratuiti, questa capacità è limitata a un ricordo a breve termine; i piani a pagamento offrono una memoria più estesa, capace di riferirsi a conversazioni più datate. La funzione è attiva per impostazione predefinita, ma può essere disattivata nelle impostazioni.

Gli utenti possono gestire i dati memorizzati, eliminando ricordi specifici o disattivando del tutto la funzione, e utilizzare la modalità Chat Temporanea per conversazioni che non vengono salvate, in maniera simile a quanto avviene con la navigazione in incognito dei browser.

Tutto ciò può senz'altro suonare utile, ma gli utenti italiani devono aspettare a entusiasmarsi: la memoria infatti non è disponibile per gli utenti nello Spazio Economico Europeo, e nemmeno in Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, probabilmente a causa delle rigide normative sulla privacy come il GDPR.