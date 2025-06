Nintendo Switch 2, code fuori dai negozi: prezzo elevato ma 3,5 milioni venduti in 4 giorni

Previsti 15 milioni di vendite entro l'anno fiscale.

Immagine: Nintendo

Non ha spaventato i videogiocatori la possibilità che Nintendo possa bloccare la console Switch 2 da remoto qualora usino software non autorizzato. Nei primi quattro giorni di disponibilità, dal 5 all'8 giugno, secondo i dati forniti da Nintendo sono stati vendute oltre 3,5 milioni di unità in tutto il mondo. E' un record per l'azienda che con la sua ultima creazione ha superato le vendite iniziali di qualsiasi altro prodotto hardware Nintendo, inclusa la Switch originale: nel 2017 era arrivata a 2,74 milioni di unità nel primo mese.

La Switch 2 non è una console economica: viene infatti proposta al prezzo di 479,99 euro, contro i 329 euro del modello originale. Ciò nonostante l'interessa generato è stato notevole, con code nei negozi che hanno ricordato i tempi dei primi iPhone e scorte esaurite rapidamente presso diversi rivenditori. La console introduce alcune novità rispetto al modello precedente, al di là di un hardware più potente: tra queste segnaliamo il display che raggiunge i 450 nit di luminosità con regolazione automatica e il supporto per le schede microSD Express, che offrono una maggiore velocità di caricamento dei giochi salvati su di esse.

Nintendo prevede di vendere almeno 15 milioni di Switch 2 entro la fine dell'anno fiscale, posizionandosi così alla fine in linea con le performance della Switch originale nel suo primo anno.