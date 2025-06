Recall si rinnova: homepage più intuitiva con app e siti più utilizzati

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-06-2025] Commenti

Immagine: Microsoft

Microsoft ha rilasciato nella versione di sviluppo di Windows 11 una versione aggiornata di Recall. Con essa si introduce una homepage riprogettata per essere più utile all'utente. La novità è disponibile per gli utenti iscritti al programma Windows Insider nei canali Dev e Canary. Essa è riservata ai dispositivi con un coprocessore AI (NPU) in grado di eseguire almeno 40 teraoperazioni al secondo (TOPs).

La homepage di Recall è ora più "pulita" e vuole essere maggiormente intuitiva: pone al centro gli snapshot, le "istantanee" delle attività svolte sul PC, catturate automaticamente dalla funzione. Questi snapshot sono elaborati localmente tramite riconoscimento ottico dei caratteri (OCR); consentono agli utenti di cercare e rivisitare contenuti visualizzati in precedenza, come documenti, siti web o immagini. La nuova interfaccia evidenzia solo tre elementi tra le app e i siti più frequenti; si basa sull'attività delle ultime 24 ore, per evitare di sovraccaricare l'utente con informazioni.

È stata aggiunta una barra di navigazione laterale, posizionata a sinistra, che permette di passare all'interfaccia precedente che mostra la timeline: qui gli snapshot sono organizzati cronologicamente. Tuttavia non è possibile disabilitare la homepage per mantenere solo la visualizzazione a timeline; questa scelta ha già suscitato alcune critiche tra gli utenti Insider.

L'aggiornamento che ha rinnovato l'interfaccia di Recall include anche altre novità per Windows 11. La build 27881 (Canary Channel) introduce la possibilità di spostare gli indicatori di volume e luminosità sullo schermo: una funzione utile per chi utilizza monitor multipli o configurazioni personalizzate. Inoltre sono stati corretti bug relativi a crash di applicazioni come Sticky Notes e Dxdiag su sistemi configurati in lingue come ebraico o arabo, e problemi con l'effetto acrilico della barra delle applicazioni su PC Copilot+.