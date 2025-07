Con ChatGPT Agent la IA controlla il PC e fa acquisti al posto dell'utente

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-07-2025] Commenti

OpenAI ha annunciato un nuova evoluzione del suo celebre chatbot con il lancio di ChatGPT Agent: è una modalità che trasforma l'IA in un vero assistente virtuale capace di controllare un computer e svolgere compiti complessi in autonomia. Questa funzione è disponibile per gli abbonati Pro, Plus, Team, Enterprise ed Education, ma non ancora in Europa; essa permette a ChatGPT di navigare sul web, compilare moduli, pianificare eventi e persino effettuare acquisti.

ChatGPT integra tre componenti chiave: Operator, che interagisce con siti web tramite un browser visuale o testuale; Deep Research, per ricerche approfondite sul web; e le capacità conversazionali di ChatGPT, basate su un nuovo modello AI non specificato. L'agente può consultare un calendario per pianificare una cena, acquistare ingredienti online, creare presentazioni o generare report analizzando dati di mercato. A differenza delle versioni precedenti, limitate a risposte testuali o immagini, ChatGPT Agent esegue azioni concrete come compilare form o navigare su siti di e-commerce; richiede sempre l'autorizzazione dell'utente per operazioni sensibili come inviare email o completare gli acquisti.

La demo svelata da OpenAI ha mostrato il potenziale di questa tecnologia: Yash Kumar, product lead dell'azienda, ha utilizzato ChatGPT Agent per automatizzare la prenotazione di un parcheggio aziendale; Isa Fulford, capo del team di ricerca, ha evidenziato come i tempi di esecuzione possano variare da pochi secondi a 15-30 minuti per compiti complessi. L'agente opera in un «ambiente virtuale sicuro» con accesso a browser, terminali e API di servizi come Gmail o GitHub, preservando il contesto delle interazioni e auto-correggendosi in caso di errori. Per garantire la sicurezza, OpenAI ha implementato misure speciali: l'IA rifiuta transazioni finanziarie ad alto rischio e resiste al 99,5% degli attacchi di prompt injection, con un tasso del 95% in scenari complessi. Inoltre i dati degli utenti non vengono memorizzati né usati per l'addestramento, secondo quanto afferma il blog di OpenAI.

Il lancio di ChatGPT Agent non è una sorpresa assoluta: OpenAI aveva già anticipato l'obiettivo di trasformare ChatGPT in un "super assistente" entro la metà del 2025: lo aveva rivelato un documento emerso durante il processo sul monopolio di Google. Hanno preparato il terreno per questa evoluzione funzionalità come "Tasks" (per promemoria e attività ricorrenti) e "Deep Research" (per ricerche multi-step).

Tra le critiche già mosse all'agente c'è la possibilità che i rischi di allucinazione da parte della IA abbiano conseguenze molto più serie di quanto visto sinora: un conto è se la IA millanta capacità scacchistiche che non possiede; un altro conto è se essa propone un investimento imperdibile che invece è una truffa e l'utente abbocca, già abituato a trattarla come un oracolo. La delega di compiti a un'IA senza piena coscienza dei propri errori richiede agli utenti di mantenere un controllo attivo.

Qui sotto, il video di presentazione di ChatGPT Agent.