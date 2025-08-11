Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa

La IA gli ha suggerito di usare il bromo al posto del cloruro di sodio, ed è iniziata la psicosi.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-08-2025]

chatgpt sale bromismo

Come raccontano gli Annals of Internal Medicine, un uomo di 60 anni, senza precedenti problemi medici o psichiatrici, si è presentato al pronto soccorso di un ospedale di New York convinto che il suo vicino lo stesse avvelenando. Questo episodio è culminato in un ricovero di tre settimane, durante il quale è emersa una diagnosi di bromismo, una condizione di intossicazione cronica da bromuro che era comune tra la fine del diciannovesimo secolo e l'inizio del ventesimo, ma che oggi è rara grazie alle restrizioni normative.

Il paziente, che aveva studiato nutrizione al college e seguiva una dieta vegetariana altamente restrittiva, distillando persino la propria acqua a casa, aveva deciso di eliminare completamente il cloruro di sodio, ossia il normale sale da cucina, dalla sua alimentazione, preoccupato per gli effetti negativi. Per trovare alternative aveva consultato ChatGPT - probabilmente una versione come la 3.5 o la 4.0, stando alle indagini - chiedendo sostanze per sostituire il cloruro. L'AI ha elencato diverse opzioni tra cui il bromuro, che in effetti è un buon sostituto in contesti come la pulizia o la disinfezione, non certo l'alimentazione. ChatGPT si è però ben guardato dall'approfondire la questione, e l'uomo ha iniziato a usare il bromuro al posto del sale.

Convinto dalla risposta, l'uomo ha acquistato online del bromuro di sodio e lo ha usato come sostituto del sale per tre mesi, ingerendolo quotidianamente. I sintomi si sono manifestati gradualmente: acne facciale, angiomi rubino (piccole escrescenze rosse sulla pelle, forse da reazione di ipersensibilità), fatica persistente, insonnia, atassia lieve con scarsa coordinazione motoria, sete eccessiva, e un rash cutaneo. A questi si sono aggiunti disturbi psichiatrici più gravi, come paranoia crescente e allucinazioni auditive e visive, che hanno portato a un tentativo di fuga dall'ospedale e a un ricovero involontario.

La diagnosi di bromismo è emersa dopo una valutazione differenziale ampia, che includeva possibili intossicazioni da metalli pesanti. Il livello sierico di bromuro è risultato a 1700 mg/l (21 mmol/l), ben oltre il range di riferimento di 0.9-7.3 mg/l, misurato tramite spettrometria di massa. L'uomo è stato curato per tre settimane, al termine delle quali i valori si sono normalizzati e i sintomi psicotici sono regrediti completamente.

Leggi anche:
ChatGPT si evolve: invita gli utenti a prendersi una pausa e si preoccupa della ...
Salute, Garante Privacy lancia allarme sulle IA usate come diagnosi
Quando l'intelligenza artificiale bara: l'aneddoto degli husky scambiati...
La toilette che ti riconosce dall'impronta anale

Storicamente, il bromismo era una causa frequente di ricoveri psichiatrici tra il 1880 e il 1930, dovuto all'uso di sali di bromuro in sedativi, sonniferi e polveri per mal di testa. In casi gravi, portava a psicosi, tremori o coma, e la sua incidenza è calata negli USA dopo che la FDA statunitense ha limitato i bromuri nei medicinali tra il 1975 e il 1989. Oggi, i rari casi derivano da esposizione industriale, uso eccessivo di sedativi contenenti bromuro o eccesso di destrometorfano, facilitati dalla disponibilità online.

Gli autori dello studio pubblicato negli Annals of Internal Medicine osservano che con l'aumento dell'uso di IA i medici devono indagare sulle fonti di informazione dei pazienti, e citano studi che mostrano vulnerabilità degli LLM a «allucinazioni» che generano dettagli clinici falsi. Openai, contattata, ha ribadito che i suoi strumenti non sono creati per formulare diagnosi o suggerire trattamenti medici e consiglia di consultare professionisti. Il pericolo di un affidamento eccessivo alla IA, come sappiamo, è tutt'altro che remoto, tanto che di recente il Garante Privacy è intervenuto sullo stesso argomento.

Sullo stesso tema:
Il grande database della cacca cerca volontari
Facebook, dai post si può capire che malattie avete
Bere caffè previene il cancro
Diagnosticare il glaucoma con lo smartphone

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Michael J. Fox e Intel contro il Parkinson
Lo smartwatch per combattere il Parkinson

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come proteggi il tuo computer?
Proteggere? Dai ladri, forse?
Ogni tanto utilizzo un antivirus online.
Ho un antivirus e tengo aggiornato il sistema operativo.
Ho antivirus, firewall, antispyware, parental control e ogni sorta di protezione.
Utilizzo Linux.
L'unico computer sicuro č un computer offline.

Mostra i risultati (5899 voti)
Agosto 2025
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
n. 3967 del 21-07-2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto succedere
n. 3966 del 19-07-2025
Svelate le specifiche dell'iPhone pieghevole: chip A20, fotocamera da 48 MP e prezzo davvero premium
n. 3965 del 17-07-2025
Compensi per copia privata, la SIAE alza le tariffe. E vuole tassare anche il cloud
n. 3964 del 15-07-2025
ChatGPT in imbarazzo: con un semplice trucco genera chiavi attivazione Windows
n. 3963 del 12-07-2025
La IA di Google "fa calare il traffico" ai siti web: parte la denuncia alla Commissione Europea
n. 3962 del 10-07-2025
Il frigorifero di Samsung che fa a meno del gas: sfrutta l'effetto Peltier
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 12 agosto
2024
Sinkclose: la fine del mondo, già nel vostro PC
2023
Se la IA del supermercato suggerisce ricette a base di candeggina
2022
Disney+ aumenta i prezzi (oppure ti becchi la pubblicità)
2021
Google taglia gli stipendi a chi sceglie il telelavoro
2020
Mozilla licenzia il 25% dei dipendenti
2019
Tesla si schianta contro camion e prende fuoco, nonostante l'Autopilot
2018
Falle nei dispositivi medici, così gli hacker possono fermare un pacemaker
2017
Microsoft presenta Windows 10 Pro for Workstations
2016
Microsoft si fa sfuggire le chiavi del Secure Boot
2015
Kim Dotcom: State lontani da Mega
2014
Si fotografa nuda nel palazzo del governo
2013
Chrome, otto trucchi per usarlo al meglio
2012
Gadget tecnologici
2011
Apple, molto più di un picoproiettore
2010
Dell Streak, l'ibrido tra tablet e telefonino
2009
Il Texas mette al bando Microsoft Word
2008
Il cellulare col Dolby
2007
Il telefono fisso e mobile insieme
2005
Apple, Intel e Palladium: primi passi insieme
2004
Linux festa di mezzaestate
2002
Il suicidio dei lemming
Olimpo Informatico


 
web metrics