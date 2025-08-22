La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-08-2025]

danimarca addio posta lettere
Foto di Anne Nygård.

A partire dal 31 dicembre 2025, la Danimarca cesserà le consegne di lettere tramite l'azienda postale statale PostNord, ponendo fine a una tradizione durata quattro secoli. Questa decisione, pre-annunciata già a marzo 2025 e riconfermata di recente, è il risultato di un drastico calo del volume di lettere, sceso del 90% dall'inizio del secolo, e dell'aumento dei costi di spedizione, aggravati da una nuova legge del 2024 che ha introdotto l'IVA al 25% sui francobolli. La digitalizzazione ha trasformato la comunicazione in Danimarca, uno dei Paesi più avanzati al mondo in questo ambito e ha reso la posta cartacea quasi obsoleta. PostNord si concentrerà ora sul settore in crescita delle consegne di pacchi, eliminando 2.200 posti di lavoro nel settore delle lettere e creando 700 nuovi ruoli nel comparto dei pacchi.

La Danimarca è tra i Paesi più digitalizzati al mondo, seconda solo alla Corea del Sud secondo l'Indice di Governo Digitale dell'OCSE del 2023. La politica «digitale per default» adottata dal governo danese da oltre un decennio ha spostato la maggior parte delle comunicazioni ufficiali verso piattaforme elettroniche come e-mail e app per servizi pubblici. Applicazioni per pagamenti senza contanti, tessere sanitarie digitali e corrispondenza elettronica sono ormai la norma: la necessità di lettere fisiche è decisamente ridotta. Il capo di PostNord Danimarca Kim Pedersen ha dichiarato che i danesi ricevono in media una sola lettera al mese: un volume insufficiente per giustificare il mantenimento del servizio. A tutto ciò si aggiunge l'aumento del costo di spedizione: nel 2024, l'eliminazione dell'esenzione dall'IVA ha portato il prezzo di un francobollo a 29 corone danesi (quasi 4 euro), accelerando ulteriormente il calo dei volumi.

Il declino delle lettere non è un fenomeno esclusivamente danese. Secondo un rapporto di McKinsey, il volume di posta cartacea è diminuito del 30% o più rispetto al picco storico in tutti i principali mercati globali. In Europa, Germania e Svizzera hanno registrato cali più lenti, ma la tendenza è universale. La decisione di PostNord riflette un cambiamento nel comportamento generale: le persone sono sempre più orientate verso soluzioni digitali e acquisti online, alimentando la crescita del settore dei pacchi. PostNord intende capitalizzare su questa tendenza stabilendosi saldamente nel settore delle consegne di pacchi, che cresce del 10% all'anno in Europa.

Il servizio di consegna delle lettere in Danimarca non svanirà completamente. Dal 2026 sarà gestito da DAO, un'azienda privata che prevede di gestire dai 30 ai 40 milioni di lettere all'anno, in aumento dunque rispetto ai 21 milioni gestiti da PostNord nel 2024. DAO integrerà la consegna delle lettere con quella di giornali e pacchi, utilizzando i suoi 2.500 dipendenti e pianificando l'assunzione di ulteriori 250 lavoratori e l'installazione di una nuova macchina di smistamento. La raccolta della posta avverrà principalmente tramite cassette postali posizionate in negozi affiliati, con la possibilità di prenotare ritiri a domicilio per una piccola tariffa aggiuntiva.

Consigliamo la lettura di:
Poste Italiane, arriva l'app unificata: BancoPosta e PostePay addio
Il passaporto elettronico si farà alle Poste, anche nei comuni più gra...
La fine del mondo, virtuale
TIM lancia le nuove cabine digitali

Questa transizione solleva qualche preoccupazione per gli anziani e per i residenti delle aree rurali. Gruppi come DaneAge e il sindacato 3F Postal Union hanno avvertito che la rimozione delle 1.500 cassette postali di PostNord - iniziata il 1° giugno - e la riduzione della qualità del servizio potrebbero penalizzare le popolazioni più vulnerabili. Nonostante il predominio del digitale, c'è ancora chi continua a trovare valore nella corrispondenza fisica. La BBC ha di recente pubblicato un'intervista a una residente di Copenaghen, la quale ha raccontato di scrivere lettere alla figlia che vive all'estero, sottolineando il fascino «old school» della posta cartacea. Questo sentimento è condiviso da alcuni giovani che vedono nelle lettere un'esperienza tattile e personale che e-mail o messaggi non possono replicare. Al di là di questi casi il volume di lettere personali è ormai minimo rispetto alle comunicazioni ufficiali come bollette e estratti conto, che dominano la posta residua.

PostNord - nata dall'unione dei servizi postali danese e svedese, continuerà a operare in Svezia, dove le consegne di lettere sono state ridotte a giorni alterni, con un adattamento graduale alla diminuzione della domanda. Per quanto riguarda la posta internazionale in partenza dalla Danimarca e in arrivo, probabilmente entro il nuovo anno verrà indetta una gara d'appalto per trovare un nuovo gestore, analogo a DAO per la posta nazionale.

Articoli raccomandati:
La cultura, l'Infosfera e il cibo per le IA
Cabine telefoniche, addio per sempre
Requiem per una cabina telefonica
La cabina telefonica trasformata in biblioteca

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
La strana storia del videotelefono che compie... cinquant'anni?
Cabine telefoniche, ce ne sono ancora 97mila

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Preferisci utilizzare Facebook, Twitter o Google+?
Prevalentemente Facebook
Prevalentemente Twitter
Prevalentemente Google+
Facebook e Twitter
Twitter e Google+
Google+ e Facebook
Tutti e tre
Nessuno dei tre

Mostra i risultati (2920 voti)
Agosto 2025
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Stop al telemarketing selvaggio: in funzione i filtri Agcom che bloccano i numeri falsi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
n. 3967 del 21-07-2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto succedere
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 22 agosto
2024
Windows 11, Microsoft è più ligia nei controlli
2023
Fiumi di fake news generate dall'IA per fare soldi
2022
Un chip nella mano al posto della chiave dell'auto
2020
Da Microsoft una tastiera wireless con tasto misterioso a forma di cuore
2019
L'analisi del sangue che predice quando moriremo
2018
Imbarazzo in Huawei, scoperta a barare nello spot dei Nova 3
2017
Il Windows App Store è il paradiso dei pirati
2016
L'NSA si lascia sfuggire armi informatiche segrete
2015
L'e-diesel senza gasolio di Audi, carburante ''pulito''
2014
Microsoft accelera e toglie i veli a Windows 9 a settembre
2013
Tre modi per liberare spazio su Android
2012
Garante privacy, niente conti correnti aperti al Fisco
2011
Prezzi stracciati per il TouchPad di HP
2008
Tutti un po' designer
2007
Chi si fida di Net-Jokes
2006
La culla del Wi-Max
2005
Google aiuta i terroristi?
2003
Neural n. 20
2002
Masterizzare a razzo
2001
Quinto potere
Olimpo Informatico


 
web metrics