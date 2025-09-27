Magenta per fermarsi, verde per ripartire: Opel sperimenta un linguaggio visivo per l'auto autonoma



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-09-2025]

opel luce magenta auto autonoma01
Immagine: Opel

Opel ha presentato un innovativo sistema di comunicazione visiva per veicoli a guida autonoma, pensato per rendere più chiaro e intuitivo il comportamento dell'auto agli occhi di pedoni e altri utenti della strada. Mostrato in anteprima al Salone di Monaco 2025, il progetto si basa su un codice cromatico: luce magenta per indicare che il veicolo si sta fermando o è fermo, luce verde per segnalare che sta ripartendo o è in movimento.

L'idea nasce dalla necessità di colmare il vuoto comunicativo che si crea quando il conducente umano viene sostituito da un sistema autonomo. In assenza di contatto visivo, gesti o segnali manuali, i pedoni possono trovarsi incerti sul comportamento dell'auto, soprattutto in situazioni come attraversamenti pedonali, incroci o aree condivise. Il sistema di Opel mira a risolvere questo problema con un linguaggio universale basato sulla luce, visibile sia di giorno che di notte.

Il prototipo mostrato utilizza una barra LED frontale integrata nella calandra, capace di emettere luce colorata in modo dinamico. Quando il veicolo rileva un pedone in prossimità, la luce diventa magenta, segnalando l'intenzione di fermarsi. Una volta che il pedone ha attraversato, la luce passa al verde, indicando la ripresa del movimento. Il sistema è pensato per essere compatibile con le normative europee e per non interferire con le luci di posizione o di marcia.

Secondo Opel, il codice cromatico è stato scelto dopo test condotti con gruppi di utenti in diversi Paesi europei. Poco utilizzato nella segnaletica stradale, il magenta risulta facilmente distinguibile e non confondibile con altri segnali luminosi. Già associata al concetto di "via libera", la luce verde completa il ciclo comunicativo. L'obiettivo è quello di creare un linguaggio visivo standard che possa essere adottato anche da altri produttori, favorendo la coesistenza tra veicoli autonomi e traffico tradizionale.

Articoli suggeriti:
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna ...
Lidar nelle auto: utile per la guida, letale per le fotocamere
Interfacce touch per auto, 40 anni di seduzione pericolosa
Mercedes, i primi veicoli autonomi di livello 3 sono già in circolazione

Il progetto si inserisce nel più ampio contesto di ricerca sulla Human-Vehicle Interaction, un campo che studia come i veicoli intelligenti possano comunicare con l'ambiente circostante. Oltre alle luci, Opel sta valutando l'integrazione di segnali acustici e display esterni per situazioni più complesse. La sperimentazione proseguirà nei prossimi mesi su strade urbane in Germania e Francia, con l'obiettivo di raccogliere dati reali sull'efficacia del sistema.

opel luce magenta auto autonoma02
Immagine: Opel
opel luce magenta auto autonoma03
Immagine: Opel
Proposte di lettura:
Mercedes, luci turchesi quando l'auto si guida da sola
Guida autonoma, c'è ancora tanta strada da fare
Vuoi una Mercedes più veloce? Paga l'abbonamento
Mercedes e Cisco portano in auto la videoconferenza

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
In quale di questi campi necessiti di maggiore aiuto per il tuo business online personale o aziendale?
SEO, ranking e analytics.
Link Html, generazione sitemap, metatag e generazione QR Code.
Logo, foto, grafica e temi.
Progettazione del sito e organizzazione.
Normativa fiscale.
Soluzioni di pagamento, Paypal e Google Merchant.
Business plan.
Creazione del negozio virtuale o dell'app.
Pagina Facebook collegata.
Pagine di affiliazione.

Mostra i risultati (451 voti)
Settembre 2025
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 27 settembre
2025
Magenta per fermarsi, verde per ripartire: Opel sperimenta un linguaggio visivo ...
2024
Winamp, il codice sarà anche aperto, ma non è open source
2023
Da LG un laptop con schermo pieghevole che diventa un tablet
2022
La “tanica di benzina” per le auto elettriche
2021
iPhone 14: un progetto completamente nuovo
2020
Luna, i videogiochi in streaming secondo Amazon
2019
Windows, l'aggiornamento di ottobre mette il turbo al Pc
2017
CCleaner di Avast, come rimediare
2016
Google Car, grave scontro con un furgone
2015
L'App Store subisce la prima infezione importante di malware
2014
Le TV 4K di Philips
2013
Bill Gates: La sequenza Ctrl-Alt-Canc fu un errore
2012
iFurbOS
2011
Facebook ci spia anche dopo il logout
2010
Google spegne 12 candeline
2009
Firefox non viola le leggi sull'esportazione di crittografia
2008
A cena di bit
2007
Un manuale bene in Vista
2005
Hacker 5.0
2003
I conti in tasca a Telecom Italia e agli italiani
2002
Un Pocket Pc Ultrasottile
2001
Battuta d'arresto per il processo Sklyarov
Olimpo Informatico


 
web metrics