Ritaglia, filtra, migliora: modifica le immagini con la voce, su Android

Google ha introdotto una nuova funzione per Android che consente di modificare le foto tramite comandi vocali, con l'intento di rendere l'editing più accessibile e "naturale". Disponibile inizialmente per i dispositivi Pixel e per alcuni modelli compatibili con Android 14, la novità sfrutta l'integrazione tra Google Assistant e l'app Foto: permette agli utenti di eseguire operazioni come ritagliare, ruotare, applicare filtri o migliorare l'immagine semplicemente parlando.

Il funzionamento è semplice: basta aprire una fotografia e attivare l'assistente vocale con il comando «Hey Google», dando poi istruzioni come «Ritaglia questa foto», «Applica il filtro "vivace"» o «Rimuovi gli "occhi rossi"». Il sistema interpreta il comando e applica la modifica in tempo reale, offrendo anche la possibilità di annullare o ripetere l'operazione. La funzione si basa su modelli linguistici avanzati e su un riconoscimento contestuale delle immagini, che consente di adattare le modifiche al contenuto visivo. PER esempio, dicendo «Rendi il cielo più blu», l'algoritmo identifica l'area corrispondente e ne regola la saturazione. Google ha dichiarato che l'obiettivo è quello di rendere l'editing fotografico più immediato, senza dover navigare tra menu complessi o strumenti tecnici.

Al momento, la modifica vocale è limitata a operazioni di base. Google ha già annunciato l'intenzione di estendere il supporto a funzioni più avanzate: la rimozione di oggetti, il miglioramento selettivo e la generazione di contenuti tramite IA. La novità si inserisce nel più ampio contesto di evoluzione dell'assistente vocale, che sta diventando sempre più multimodale e capace di interagire con diverse app e servizi.

Per gli utenti Android si tratta di un passo verso un'esperienza fotografica più «naturale e personalizzata», che mira a ridefinire il modo in cui si gestiscono le immagini sullo smartphone. La funzione è in fase di distribuzione e sarà disponibile globalmente entro le prossime settimane.