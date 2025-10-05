Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l’app che spoglia le persone con la IA



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-10-2025]

garante blocca clothoff
Foto di Valeria andersson.

Il Garante per la Privacy ha bloccato l'app Clothoff, che generava immagini di nudo tramite AI, per «gravi rischi alla dignità» e alla protezione dei dati personali, specie nei confronti dei minori.

Clothoff è un'applicazione basata su intelligenza artificiale che consente di generare immagini di nudo a partire da fotografie reali. Il servizio, accessibile anche gratuitamente, permette agli utenti di caricare una foto e ottenere una versione "svestita" della persona ritratta, senza alcuna verifica del consenso e senza indicazioni che il contenuto sia artificiale. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d'urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani, bloccando di fatto l'operatività dell'app nel nostro Paese.

La società che gestisce Clothoff ha sede nelle Isole Vergini Britanniche, e il provvedimento del Garante si inserisce in un'indagine più ampia volta a contrastare le cosiddette «app di nudificazione"» che sfruttano l'AI generativa per creare contenuti sessualmente espliciti, anche a partire da immagini di minori. Il rischio, secondo l'Autorità, è elevato: la mancanza di strumenti di verifica dell'età e del consenso, unita all'assenza di watermark o avvisi che segnalino la natura sintetica dei contenuti, espone le persone ritratte a violazioni della privacy, danni alla reputazione e abusi, con particolare gravità nei confronti dei soggetti vulnerabili.

Il caso Clothoff ha suscitato allarme anche per la facilità d'uso: chiunque, inclusi i minorenni, può generare immagini deepfake pornografiche senza alcun controllo. Il Garante ha sottolineato come questi strumenti rappresentino una minaccia concreta alla dignità della persona, e ha richiamato le disposizioni del GDPR che impongono tutele rafforzate in presenza di trattamenti ad alto rischio. L'intervento è stato motivato anche da segnalazioni provenienti da gruppi online e siti web, già oggetto di inchieste legali, che hanno evidenziato la diffusione incontrollata di contenuti manipolati.

Proposte di lettura:
Italia prima in UE con la legge sulla IA: recepisce l'AI Act europeo adattan...
Revenge porn: sanno che è un reato, ma non tutte denuncerebbero
Garante privacy si attiva contro il revenge porn
L'app che “spoglia” le donne: garante privacy apre istruttoria

Dal punto di vista tecnico, Clothoff utilizza modelli avanzati di AI per sovrapporre volti reali su corpi digitali o per generare immagini completamente sintetiche. La mancanza di trasparenza e di meccanismi di controllo rende difficile distinguere i contenuti artificiali da quelli autentici, alimentando fenomeni come il revenge porn e la diffusione di materiale lesivo. Il Garante ha avviato un'indagine formale e potrebbe imporre sanzioni amministrative o obblighi di adeguamento alla società responsabile.

Sullo stesso tema:
Da OnePlus lo smartphone che vede attraverso gli oggetti (e i vestiti)
Google combatte i deepfake inondando il web di deepfake
L'app che spoglia nude le donne in pochi secondi
No, Facebook non vuole che gli mandiate le vostre foto intime per bloccarle

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Manderesti le tue foto osé a Facebook per prevenire il revenge porn?
Google elimina il revenge porn dai risultati
Google blocca le vendette osé
Miniguida contro il sexting e le sue estorsioni

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Saresti favorevole a una "tassa sull'ADSL" per poter scaricare film e musica liberamente?
No
Non lo so.

Mostra i risultati (13720 voti)
Ottobre 2025
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 5 ottobre
2025
Rinfrescare, riordinare, rivedere, rimpolpare
2024
Ecco Office 2024, con un nuovo aspetto e senza abbonamento
2023
Windows in abbonamento, nuove prove
2022
I primi concept di Windows 8 erano meglio della versione definitiva
2021
Piattaforma regala per errore 77 milioni di euro in criptovalute
2020
Il furto automatico del PIN della carta di credito
2019
Windows, l'aggiornamento impedisce di stampare
2018
Windows 10, arriva l'update di ottobre: ecco come aggiornare subito
2017
Google lancia gli smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL
2016
Windows 10 perde utenti
2015
La batteria ad acqua salata che si può anche mangiare
2014
Addio all'indice di Yahoo
2013
Portugal Telecom si fonde con Oi
2012
Windows 8, accoglienza tiepida
2011
Intercettazioni telefoniche, l'analisi dei tabulati
2010
Street View fotografa due cadaveri
2009
Beppe Grillo vince il premio "Blog andato a puttane"
2008
Uno smile gigante su Google Maps
2007
Sony: ogni canzone copiata è un furto
2006
Lo Smau dei ministri è troppo fumoso
2005
Quanto costa conoscere un numero
2004
Al 412 di Telecom Italia videogames e biglietti
2003
Potere a chi consuma
2002
Contro gli abusi dei gestori telefonici
2001
Attivare Windows XP: un vantaggio per tutti
Olimpo Informatico


 
web metrics