TIM aumenta le tariffe di 1,99 euro: come bloccare il rincaro, accettarlo o recedere senza penali

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-10-2025] Commenti (3)

Tim ha annunciato che a partire dal primo addebito successivo al 10 novembre applicherà un incremento di 1,99 euro al mese su alcune offerte mobili ricaricabili. La modifica contrattuale sta venendo comunicata tramite SMS personalizzati ai clienti interessati: potranno scegliere se accettare l'aumento, bloccarlo con un'offerta alternativa oppure esercitare il diritto di recesso senza penali.

Per chi desidera evitare il rincaro, TIM ha predisposto un'offerta dedicata che mantiene il prezzo attuale e aggiunge 2 GByte mensili di traffico dati. Per attivarla è necessario inviare un SMS al numero gratuito 40916 con il testo CONFERMA ON entro il 31 ottobre. Questa opzione consente di continuare con la propria offerta senza variazioni di costo, ma anzi con un piccolo bonus dati.

Chi invece accetta la rimodulazione può scegliere tra due compensazioni gratuite: l'attivazione di 50 GByte aggiuntivi al mese oppure l'abilitazione al profilo 5G ULTRA, che offre velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, oltre a una fantomatica "priorità di accesso alla rete TIM" (qualsiasi cosa ciò significhi). Per attivare una di queste opzioni bisogna inviare un SMS al 40916 con il testo 50GIGA ON oppure 5G ON, a seconda dell'offerta ricevuta. È importante notare che ogni cliente può attivare solo l'opzione indicata nel proprio messaggio informativo (non vengono offerte entrambe a tutti) e non è possibile rispondere direttamente all'SMS ricevuto.

Chi non volesse aderire ad alcuna di queste opzioni può recedere dall'offerta in corso senza dover pagare penali né costi di disattivazione.

Non è chiarissimo cosa succederà a chi non scegliesse nessuna delle opzioni sopra: probabilmente si ritroverà con l'aumento della tariffa senza alcuna compensazione.