Caricabatterie universale: dal 2028 in UE obbligatori USB-C e cavi rimovibili. Per la sostenibilità



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-10-2025]

ue caricabatterie
Foto di Mike Winkler.

La Commissione Europea ha approvato un nuovo regolamento che aggiorna gli standard di progettazione degli alimentatori esterni (EPS, External Power Supply) con l'obiettivo di ridurre gli sprechi elettronici e migliorare l'efficienza energetica. La misura si inserisce nel più ampio quadro dell'iniziativa sul caricabatterie universale, già avviata con la direttiva 2022/2380: essa ha imposto l'adozione della porta USB-C su tutti i dispositivi elettronici venduti nell'UE a partire dal 2024.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore nel 2028 e impone requisiti tecnici più stringenti per i caricabatterie destinati a smartphone, laptop, router, monitor e altri dispositivi elettronici. In particolare sarà obbligatoria la presenza di almeno un connettore USB-C e l'utilizzo di cavi staccabili per favorire la compatibilità tra dispositivi e ridurre la necessità di acquistare nuovi alimentatori in caso di sostituzione o aggiornamento dell'hardware.

Secondo le stime della Commissione, ogni anno vengono venduti circa 400 milioni di caricabatterie nel mercato europeo. L'adozione dei nuovi standard dovrebbe portare a una riduzione del 3% dei consumi energetici associati alla produzione e all'uso di questi dispositivi, con benefici ambientali e risparmi economici per i cittadini. Si prevede una diminuzione fino al 9% delle emissioni di gas serra legate al ciclo di vita degli alimentatori, contribuendo agli obiettivi climatici dell'UE.

Un ulteriore elemento introdotto dal regolamento è la creazione del logo identificativo EU Common Charger che permetterà ai consumatori di riconoscere facilmente i dispositivi conformi agli standard europei. Questo simbolo sarà presente sia sugli alimentatori sia sulle confezioni dei prodotti compatibili, semplificando la scelta e riducendo il rischio di acquisti inutili o incompatibili. I produttori avranno tre anni di tempo per adeguarsi alle nuove regole che saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Proposte di lettura:
UE, caricabatterie USB-C per tutti
Apple capitola ufficialmente: adotterà USB-C
UE, via al caricabatterie unico, anche per Apple
Brasile, stop alle vendite di iPhone se non c'è il caricabatterie

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Smartphone supportati per cinque anni: lo vuole la UE
La UE ci riprova col caricabatterie unico
Il caricabatterie wireless che fa anche il backup del telefono

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale di queste famose "leggi" condividi maggiormente?
Un oggetto cadrà sempre in modo da produrre il maggiore danno possibile.
Qualsiasi cosa vada male, avrà probabilmente l'aria di andare benissimo.
Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno.
L'altra coda va sempre più veloce.
A qualunque cosa si stia lavorando, non appena si mette via uno strumento, certi di aver finito di usarlo, immediatamente se ne avrà bisogno.
Si troverà sempre una qualsiasi cosa nell'ultimo posto in cui la si cerca.
Le probabilità che un giovane maschio incontri una giovane femmina attraente e disponibile aumentano in proporzione geometrica quando è in compagnia della fidanzata, della moglie o di un amico più ricco.
Prima o poi la peggiore combinazione possibile di circostanze è destinata a prodursi.
La necessità procura strani compagni di letto.
Per quanto uno cerchi e si informi prima di comprare un qualsiasi articolo, lo troverà a minor prezzo da un'altra parte non appena l'avrà acquistato.

Mostra i risultati (2956 voti)
Ottobre 2025
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 15 ottobre
2025
7-Zip, due vulnerabilità critiche. L'applicazione va aggiornata manualm...
2024
Android eseguirà anche le applicazioni per Linux
2022
Phishing, i giovani ci cascano più degli anziani
2021
UE, addio all'anonimato per i domini Internet
2020
YouTube pronta a far guerra ad Amazon
2019
Linux, seria falla nel comando sudo
2018
Facebook, rubati per colpa del bug i dati personali di 15 milioni di utenti
2017
''Le Iene'' torna a parlare di Blue Whale
2016
HP licenzia 4.000 dipendenti
2015
L'automobile alimentata dalla sola energia solare
2014
Nuovi smartphone ''inviolabili'', governi e polizie indignate
2013
Mivar chiude, produrrà mobili
2012
I prezzi definitivi di Windows 8
2011
Gli Ultrabook di Acer
2010
In prova: Dell Vostro 3500
2009
Un metastudio svela il collegamento tra telefonini e tumori
2008
I buoni libri girano la Rete
2007
Il meglio dal forum "Pc e notebook"
2005
Un Sms per aiutare il Pakistan
2004
HotSpot Amsterdam
2003
Il blog di Luisa Carrada
2002
Le indicazioni stradali online
Olimpo Informatico


 
web metrics