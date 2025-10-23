Windows 11 blocca anteprime dei file scaricati da Internet: serve a mitigare rischi di sicurezza



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-10-2025]

windows 11 blocca anteprime
Foto di FlyD.

A partire dagli aggiornamenti cumulativi distribuiti il 14 ottobre, Esplora File su Windows 11 non mostra più l'anteprima dei file contrassegnati con il cosiddetto Mark of the Web (MOTW), ovvero quei file scaricati da Internet provenienti da fonti esterne come browser, client email o servizi cloud. La modifica è stata confermata da Microsoft in una nota tecnica ed elimina come impostazione predefinita una funzionalità utile in particolare per i documenti HTML, per i PDF, per le immagini e per i file Office che contengono riferimenti a risorse esterne.

La decisione nasce dalla necessità di contrastare un rischio di sicurezza identificato negli scorsi mesi: quando un utente visualizza l'anteprima di certi file (come un file contenente tag HTML come o che puntano a percorsi remoti) il sistema può inviare hash NTLM, utilizzati per l'autenticazione, a server controllati da terzi. Questo tipo di esposizione può essere sfruttato per ottenere accesso non autorizzato a reti aziendali o ambienti protetti.

La modifica è stata implementata in modo silenzioso, senza un annuncio esplicito nel changelog degli aggiornamenti, ma è stata subito rilevata da utenti e analisti. Quando si tenta di visualizzare l'anteprima di un file scaricato, File Explorer mostra un messaggio che informa dell'impossibilità di generare l'anteprima per motivi di sicurezza. Per gli utenti che necessitino di accedere rapidamente al contenuto dei file, la soluzione consiste nel rimuovere manualmente il flag MOTW (aprendo le Proprietà del file in questione e selezionando la casella Sblocca), fenomeno che avviene anche copiando il file in un'unità formattata in FAT32. Tuttavia Microsoft sconsiglia questa pratica, in quanto potrebbe reintrodurre il rischio che la modifica intende prevenire.

La misura ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato è vista come un male necessario per rafforzare la sicurezza in ambienti aziendali e professionali; dall'altro comporta una perdita di funzionalità che incide sull'esperienza utente, soprattutto per chi fa uso intensivo del riquadro di anteprima per la gestione documentale. Non è escluso che Microsoft introduca in futuro opzioni più sofisticate per gestire il comportamento di File Explorer in base al contesto o al tipo di file.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
è sempre stata una pessima idea? :roll: Leggi tutto
23-10-2025 13:10
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
