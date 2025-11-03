ChatControl abbandonato, arriva il compromesso danese. Scansione dei contenuti non obbligatoria



La presidenza danese del Consiglio dell'Unione Europea ha proposto un compromesso sul regolamento CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), noto anche come ChatControl: ha eliminato l'obbligo di scansione automatica delle comunicazioni private per rilevare materiale di abuso sessuale su minori (CSAM). Diffusa dopo il rinvio del voto previsto per il 14 ottobre a causa della mancanza di maggioranza qualificata tra i 27 Stati membri, questa revisione sposta l'approccio da obbligatorio a volontario, permettendo alle piattaforme digitali di scegliere se implementare filtri anti-CSAM.

Il ministro della Giustizia danese Peter Hummelgaard ha motivato la mossa come un «compromesso realistico» per preservare la possibilità di scansioni volontarie. Il documento di discussione inviato agli ambasciatori UE mira a superare lo stallo politico durato tre anni, con un nuovo voto potenzialmente a dicembre.

La proposta originale avanzata dalla Commissione Europea nel 2022 su impulso dell'ex commissaria Ylva Johansson prevedeva l'installazione di "sniffer" algoritmici sui dispositivi utenti: questi avrebbero dovuto analizzare messaggi, foto, video e URL prima della crittografia end-to-end, confrontandoli con database delle forze dell'ordine. Ciò avrebbe riguardato app come WhatsApp, Signal e Telegram, con un'attenzione sulle comunicazioni private per prevenire la diffusione di CSAM. Tuttavia il compromesso danese stralcia questa misura controversa, mantenendo lo status quo: aziende come Meta già scansionano Instagram e Facebook (ma non WhatsApp) mentre Signal e altre danno priorità alla privacy.

Nel testo restano alcuni elementi che sono tuttora oggetto di discussione accesa: l'articolo 4 vieta account anonimi richiedendo verifica d'identità tramite documenti o scansioni facciali; l'articolo 5 proibisce l'uso di app di messaggistica e social ai minori di 16 anni. Accusati di isolare digitalmente i giovani e limitare l'anonimato, questi punti derivano da compromessi precedenti e potrebbero essere rivisti nei negoziati. Sensibile al tema durante il suo semestre di presidenza, la Danimarca ha cercato di bilanciare tutela minori e diritti fondamentali; fonti diplomatiche indicano che Germania, Francia e Paesi nordici restano cauti, con il servizio giuridico del Consiglio UE che nel 2023 aveva già bocciato versioni simili per violazione della Carta dei Diritti Fondamentali (articolo 7 sulla privacy).

Le reazioni dal settore sono prevalentemente positive: Signal ha definito l'obbligo originale «come installare un malware», sottolineando come compromettesse la sicurezza end-to-end; il compromesso è invece accettato in quanto evita la creazione di backdoor che potrebbero essere sfruttate illecitamente. Meta e Microsoft già applicano filtri su alcune piattaforme e vedono preservata la flessibilità. In campagne come #StopChatControl, attivisti di EDRi e Fight for the Future accolgono il passo indietro come una vittoria parziale contro la «sorveglianza di massa»; ma avvertono che elementi su anonimato e minori potrebbero fungere da "porta di servizio" per futuri mandati.

Per i cittadini UE tutto ciò significa un web meno intrusivo nel breve termine, ma con la necessità di monitorare le evoluzioni: campagne come quelle su Stop ChatControl invitano fare a pressioni sugli europarlamentari per rafforzare la privacy. A questo punto il compromesso danese potrebbe sbloccare il dossier superando lo stallo, ma richiede comunque il consenso unanime dei 27 Stati per avanzare. Il Parlamento UE è storicamente critico, avendo bocciato una versione precedente nel 2024: i negoziati di trilogo potrebbero dilungarsi, potenzialmente anche oltre aprile 2026.

