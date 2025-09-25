Da Logitech una tastiera senza fili che si ricarica con la luce. La carica dura quattro mesi



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-09-2025]

logitech tastiera solare
Immagine: Logitech

Logitech ha introdotto Signature Slim Solar+ K980, una tastiera wireless full-size che si ricarica esclusivamente tramite luce, sia naturale che artificiale, senza necessità di porte USB o batterie sostituibili. La K980 combina un pannello fotovoltaico discreto con una batteria interna a lunga durata, progettata per resistere fino a 10 anni; offre un'autonomia operativa di circa 4 mesi in condizioni di completa oscurità una volta completamente carica.

Il design della tastiera adotta un profilo sottile e minimalista, ispirato alla serie MX di Logitech, con tasti a forbice analoghi a quelli presenti sui laptop per una digitazione fluida e silenziosa. Il layout include un tastierino numerico completo sul lato destro. Posizionato sopra la fila superiore dei tasti funzione, il pannello solare cattura la luce a partire da un minimo di 200 lux: un livello equivalente a quello di un ufficio illuminato artificialmente o di una stanza con luce indiretta dal Sole. Logitech ha battezzato la tecnologia Logi LightCharge; per ottimizzare i consumi e l'autonomia, ha deciso di non dotare la tastiera di retroilluminazione.

I materiali utilizzati includono plastica riciclata post-consumo per almeno il 52-70% del corpo, a seconda della variante cromatica (grafite o bianca). Dal punto di vista della connettività, la K980 supporta Bluetooth Low Energy per il collegamento simultaneo a fino a tre dispositivi, con la funzione Easy-Switch che permette di alternare tra essi premendo un tasto dedicato. È compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e versioni recenti di Linux. La versione standard si affida esclusivamente al Bluetooth, mentre quella Business include anche un ricevitore Logi Bolt USB-C opzionale; questo offre una connessione più sicura e a bassa latenza in contesti aziendali, riducendo interferenze da altri dispositivi wireless.

Entrambe le varianti possono essere personalizzate tramite l'app Logi Options+, disponibile per Windows e macOS: esso consente di rimappare i tasti funzione e configurare un AI Launch Key dedicato all'accesso rapido a tool di intelligenza artificiale come Microsoft Copilot, Google Gemini o ChatGPT. Per la gestione aziendale, la versione Business si integra con Logitech Sync: è un portale cloud per monitorare e aggiornare più periferiche da remoto, semplificando le operazioni IT in uffici con molteplici utenti.

Per approfondire:
Da Logitech il radar per sorvegliare gli impiegati in ufficio
Da Apple lo smart lock che apre le porte col riconoscimento facciale
Logitech pensa al “mouse eterno”, in abbonamento
Da Logitech il mouse con tasto dedicato per la IA

L'autonomia è uno dei punti di forza, almeno secondo quanto afferma Logitech: in presenza di luce ambientale adeguata, la tastiera mantiene la carica al 100% senza interruzioni. Una volta satura, la batteria interna eroga energia per un massimo di 4 mesi senza alcuna esposizione luminosa: ciò elimina la dipendenza da cavi di ricarica o batterie. Rispetto alla K750, che integrava un pannello solare più evidente e indicatori LED per il monitoraggio della carica, la K980 opta per un approccio software-centrico: lo stato della batteria è consultabile solo tramite l'app Logi Options+ poiché non ci sono display fisici o LED. In ambienti con illuminazione scarsa l'efficacia del pannello potrebbe ridursi: è bene quindi valutare prima dell'acquisto se l'ambiente in cui verrà usata la tastiera sia adattto.

La K980 è pensata sia all'uso domestico che professionale, con un prezzo di lancio 109,99 euro per la versione consumer e 119,99 euro per quella business. È disponibile immediatamente sul sito ufficiale di Logitech e presso rivenditori selezionati; esiste anche una variante specifica per Mac con layout ottimizzato per iOS.

Articoli suggeriti:
Logitech, le prime foto della console portatile finiscono in Rete
La console di Logitech per videogiocare in streaming
Il tappetino che ricarica il mouse
Da Logitech una tastiera per smartphone e tablet insieme

Per approfondire:
Non serve un tablet per ciechi
Da Logitech una tastiera per iPad destinata alle scuole
Harmony di Logitech vira sul touch
La tastiera che si può lavare sotto l'acqua

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Non serve un tablet per ciechi
Da Logitech una tastiera per iPad destinata alle scuole
Harmony di Logitech vira sul touch
La tastiera che si può lavare sotto l'acqua
Da Logitech un mouse strapieno di tasti
Da Logitech la tastiera a energia solare per l'iPad
Da Logitech tastiera ultrasottile per iPad, fa anche da cover
Logitech: la Google TV è un fallimento

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Il Garante Privacy ha istituito - ormai da anni - un servizio che in teoria dovrebbe tutelare la privacy dei cittadini iscritti, vietando ai call center di chiamare i loro numeri telefonici. Secondo la tua esperienza, il Registro delle Opposizioni funziona?
Sì. Sono iscritto e non mi scocciano praticamente mai.
Non lo so. Non sono iscritto.
No. Sono iscritto e continuo a ricevere telefonate con proposte commerciali.

Mostra i risultati (3296 voti)
Settembre 2025
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 25 settembre
2025
Microsoft vara Windows AI Labs. Paint un diventa laboratorio di intelligenza art...
2024
Frankenthings, un genocidio nell'Internet delle Cose
2022
Windows 11 2022 Update, meglio non avere fretta di installarlo
2021
Aggiornamenti d’emergenza per dispositivi Apple
2020
Da Microsoft un Office senza abbonamento nel 2021
2019
Tutta la verità sul caso del dominio Italia Viva
2017
Windows, gli ultimi aggiornamenti bloccano gli account utente
2016
La stufetta a candele che non consuma elettricità
2015
Bloccare le email degli scocciatori con Gmail
2014
ShellShock, falla critica in Linux e Mac OS X
2013
La stampante 3D che non si limita alla plastica
2012
La tastiera virtuale che sta in un portachiavi
2011
Il capitano Kirk racconta le differenze tra Star Wars e Star Trek
2010
O!Play HD2, il media player USB 3
2009
Facebook e Nielsen si alleano per misurare la pubblicità
2008
Compra un telefonino e ci trova dentro le foto porno
2007
Taser e altre armi vomitevoli
2006
Lo scorporo della rete
2005
Il futuro della Rete, il contributo della Chiesa
2002
I tuoi DVD con Philips
2001
Cd anticopia, la farsa continua
Olimpo Informatico


 
web metrics