Da Logitech una tastiera senza fili che si ricarica con la luce. La carica dura quattro mesi

Logitech

Logitech ha introdotto Signature Slim Solar+ K980, una tastiera wireless full-size che si ricarica esclusivamente tramite luce, sia naturale che artificiale, senza necessità di porte USB o batterie sostituibili. La K980 combina un pannello fotovoltaico discreto con una batteria interna a lunga durata, progettata per resistere fino a 10 anni; offre un'autonomia operativa di circa 4 mesi in condizioni di completa oscurità una volta completamente carica.

Il design della tastiera adotta un profilo sottile e minimalista, ispirato alla serie MX di Logitech, con tasti a forbice analoghi a quelli presenti sui laptop per una digitazione fluida e silenziosa. Il layout include un tastierino numerico completo sul lato destro. Posizionato sopra la fila superiore dei tasti funzione, il pannello solare cattura la luce a partire da un minimo di 200 lux: un livello equivalente a quello di un ufficio illuminato artificialmente o di una stanza con luce indiretta dal Sole. Logitech ha battezzato la tecnologia Logi LightCharge; per ottimizzare i consumi e l'autonomia, ha deciso di non dotare la tastiera di retroilluminazione.

I materiali utilizzati includono plastica riciclata post-consumo per almeno il 52-70% del corpo, a seconda della variante cromatica (grafite o bianca). Dal punto di vista della connettività, la K980 supporta Bluetooth Low Energy per il collegamento simultaneo a fino a tre dispositivi, con la funzione Easy-Switch che permette di alternare tra essi premendo un tasto dedicato. È compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e versioni recenti di Linux. La versione standard si affida esclusivamente al Bluetooth, mentre quella Business include anche un ricevitore Logi Bolt USB-C opzionale; questo offre una connessione più sicura e a bassa latenza in contesti aziendali, riducendo interferenze da altri dispositivi wireless.

Entrambe le varianti possono essere personalizzate tramite l'app Logi Options+, disponibile per Windows e macOS: esso consente di rimappare i tasti funzione e configurare un AI Launch Key dedicato all'accesso rapido a tool di intelligenza artificiale come Microsoft Copilot, Google Gemini o ChatGPT. Per la gestione aziendale, la versione Business si integra con Logitech Sync: è un portale cloud per monitorare e aggiornare più periferiche da remoto, semplificando le operazioni IT in uffici con molteplici utenti.

L'autonomia è uno dei punti di forza, almeno secondo quanto afferma Logitech: in presenza di luce ambientale adeguata, la tastiera mantiene la carica al 100% senza interruzioni. Una volta satura, la batteria interna eroga energia per un massimo di 4 mesi senza alcuna esposizione luminosa: ciò elimina la dipendenza da cavi di ricarica o batterie. Rispetto alla K750, che integrava un pannello solare più evidente e indicatori LED per il monitoraggio della carica, la K980 opta per un approccio software-centrico: lo stato della batteria è consultabile solo tramite l'app Logi Options+ poiché non ci sono display fisici o LED. In ambienti con illuminazione scarsa l'efficacia del pannello potrebbe ridursi: è bene quindi valutare prima dell'acquisto se l'ambiente in cui verrà usata la tastiera sia adattto.

La K980 è pensata sia all'uso domestico che professionale, con un prezzo di lancio 109,99 euro per la versione consumer e 119,99 euro per quella business. È disponibile immediatamente sul sito ufficiale di Logitech e presso rivenditori selezionati; esiste anche una variante specifica per Mac con layout ottimizzato per iOS.