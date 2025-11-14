Per gli over 70 la carta d'identità diventa eterna: addio code in Comune



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-11-2025]

carta identita over 70 eterna
Foto di Vitaly Gariev.

Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato durante l'intervento alla trasmissione "Next Economy" su Giornale Radio l'inserimento di una misura specifica nel nuovo decreto Semplificazioni, atteso in Parlamento entro fine anno. La norma prevede l'abolizione dell'obbligo di rinnovo della carta d'identità per i cittadini che hanno superato i 70 anni di età, fornendo al documento validità illimitata. Questa disposizione si rivolge a una platea significativa: secondo i dati Istat del 2025, gli italiani over 75 sono oltre sette milioni; considerando la fascia 70-75 si supera ampiamente questa cifra, rendendo la misura un intervento mirato a ridurre gli oneri burocratici per una popolazione spesso alle prese con mobilità ridotta o difficoltà negli spostamenti.

Prevalentemente in formato elettronico (CIE), la carta d'identità oggi ha una validità decennale per gli adulti, quinquennale per i minori tra 3 e 18 anni e triennale per i bambini sotto i 3 anni, come stabilito dal decreto legislativo 82/2005 e successive modifiche. Il rinnovo richiede un appuntamento presso il Comune di residenza, presentazione di una fototessera recente e pagamento dei diritti di segreteria, con tempi di attesa che in molte città superano i mesi. Con la nuova regola, una volta raggiunti i 70 anni il documento non scadrà più, eliminando la necessità di rinnovi periodici. Rimangono validi i casi di rinnovo forzato come smarrimento, furto o deterioramento; ma l'obbligo temporale decade.

Discusso in parallelo alla manovra di bilancio, il decreto entrerà in vigore nel 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con un'attivazione progressiva per evitare sovraccarichi negli uffici anagrafici. Le ragioni di questa scelta risiedono in un approccio di semplificazione amministrativa, parte di un pacchetto più ampio emerso da una consultazione pubblica avviata all'inizio del 2025 dal Ministero della PA. Come spiegato da Zangrillo, l'obiettivo è «rendere più semplice la vita ai cittadini» alleggerendo pratiche che intasano gli sportelli comunali e riducendo i costi per l'amministrazione: ogni rinnovo CIE costa circa 16,79 euro in diritti, più eventuali spese per hardware e personale. In un contesto di invecchiamento demografico - con il 24% della popolazione italiana over 65 secondo l'Istat - questa norma vuole rispondere a esigenze pratiche, come quelle di anziani soli o non autosufficienti che dipendono da familiari per gli adempimenti. Inoltre si allinea a iniziative europee per la digitalizzazione inclusiva, dove documenti stabili facilitano l'accesso a servizi online senza interruzioni.

Tuttavia la misura solleva alcune questioni applicative che il decreto dovrà chiarire. Un punto critico è il trattamento delle carte emesse prima dei 70 anni: per chi ha 61 anni oggi la scadenza cade proprio al settantesimo compleanno. Il documento in possesso resterà valido senza rinnovo, o richiederà un ultimo adeguamento? Fonti ministeriali riportate da Il Sole 24 Ore indicano che le carte esistenti non verranno revocate ma potrebbero essere integrate con annotazioni digitali per confermarne la perpetuità. Altro aspetto è la foto: con validità illimitata, immagini datate potrebbero non riflettere più l'aspetto fisico, complicando riconoscimenti in contesti come banche o controlli di sicurezza. Con il suo chip RFID, la CIE mitiga questo rischio attraverso verifiche biometriche opzionali; la transizione forzata alla CIE potrebbe creare picchi di richieste per le versioni cartacee, che dal 3 agosto 2026 non saranno più valide per l'espatrio, secondo una norma correlata.

Spunti di approfondimento:
Poste Italiane cambia idea: lo SPID potrebbe diventare a pagamento
Lo SPID di Namirial diventa gratis per i servizi privati. Ma per accedere alla P...
Debutta un nuovo operatore virtuale: Segnoverde Mobile offre 5G e tariffe da 3,9...
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digit...

Dal punto di vista pratico, la CIE non è solo un documento di identificazione fisica: funge da SPID di livello 3 per l'accesso a portali pubblici come INPS, Agenzia delle Entrate o Poste Italiane; dal 2026 si integrerà con lo European Digital Identity Wallet (EUDI) per i servizi transfrontalieri. Per gli over 70 questa stabilità dovrebbe ridurre il rischio di esclusione digitale, permettendo continuità in operazioni come la gestione delle pensioni o l'assistenza sanitaria. Secondo le stime preliminari di ANCI, che gestiscono le anagrafi, dovrebbero beneficiare di un calo del 15-20% nelle pratiche di rinnovo, liberando risorse per servizi prioritari.

Ti raccomandiamo anche:
Register.it, lo SPID diventa a pagamento: che cosa cambia e quali sono le tariff...
Dal pornocontrollo al tecnocontrollo
SPID, l'addio è ufficiale: il governo punta su CIE e IT Wallet
Il phishing dello SPID che ti ruba la pensione e lo stipendio

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Addio, vecchia carta d'identità: è obbligatorio passare alla CIE entro agosto 2026

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale di queste tecnologie obsolete utilizzi di pił?
Autoradio con mangianastri
Carta carbone
Ciclostile
Fax
Floppy disk
Lavagna luminosa a lucidi
Lettore di compact disc
Macchina fotografica a pellicola
Macchina per scrivere
Proiettore di diapositive
Registratore a cassette
Segreteria telefonica a nastro
Stampante ad aghi
Telefono a rotella
Videoregistratore VHS
Videotel
Walkie talkie
Walkman

Mostra i risultati (4505 voti)
Novembre 2025
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 14 novembre
2024
Mattel in imbarazzo: le bambole Wicked rimandano a un sito porno
2023
Office 2024 esiste, e non richiede un abbonamento
2022
Le cinque migliori alternative a Z Library
2021
Il Microsoft Store di Windows 11 arriva anche su Windows 10
2019
Iliad prepara l'ingresso nella telefonia fissa
2018
Preside generava criptovalute a scuola: licenziato per furto di elettricità
2017
Lo smartphone che identifica il proprietario dal sudore
2016
Tim ci riprova con l'operatore mobile low cost
2015
Quando boicottare prodotti e servizi è illegale
2014
USA, aerei usati dal governo per spiare i cellulari
2013
Tablet in aereo, l'Europa dà il via libera
2012
Il ritorno di Demonoid
2011
La fibra di Telecom Italia c'è ma costa cara
2010
I guanti per usare il touchscreen quando fa freddo
2009
Facebook è anche strumento di (in)giustizia
2007
Il numero verde contro la pubblicità ingannevole
2006
Teleperformance licenzia
2004
easyMusic, musica on-line a prezzi stracciati
2003
Virgilio contro Buongiorno
2002
Questioni di Service Pack
Olimpo Informatico


 
web metrics