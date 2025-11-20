Ripristino rapido e sicuro dal cloud: Windows 11 introduce Cloud Rebuild e Point-in-Time Restore



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-11-2025]

windows cloud rebuild restore
Foto di Immo Wegmann.

Durante la conferenza Ignite 2025, Microsoft ha annunciato l'introduzione di due nuove funzionalità di ripristino per Windows 11, parte della cosiddetta Windows Resiliency Initiative. L'obiettivo è rendere il sistema operativo capace di recuperare rapidamente da malfunzionamenti anche gravi, come quello causato da Crowdstrike lo scorso anno, riducendo i tempi di fermo sia per gli utenti privati sia per le aziende.

Il primo strumento, Point-in-Time Restore (PITR), consente di riportare il sistema operativo a uno stato precedente considerato stabile. Funziona in modo simile al tradizionale "Ripristino configurazione di sistema", ma - sostiene Microsoft - con maggiore precisione e rapidità. Gli amministratori IT e gli utenti possono selezionare uno snapshot salvato e ripristinare Windows 11 in pochi minuti, recuperando impostazioni, file di sistema e configurazioni senza dover reinstallare manualmente driver o applicazioni.

Il secondo strumento, Cloud Rebuild, rappresenta una novità più radicale. Permette di ricostruire completamente un PC utilizzando immagini di sistema archiviate nel cloud. In caso di guasto grave o di impossibilità di avviare il dispositivo, l'utente può avviare una reinstallazione completa di Windows 11 direttamente dai server Microsoft, senza bisogno di supporti fisici o di un backup locale. Questo approccio riduce la dipendenza da dispositivi esterni e garantisce un ripristino più veloce e sicuro.

Entrambe le funzionalità sono pensate per integrarsi con altri strumenti già disponibili, come Quick Machine Recovery, introdotto in precedenza per gestire guasti su larga scala. L'idea è creare un ecosistema di strumenti che renda Windows 11 più "auto-riparante", capace di affrontare incidenti senza richiedere interventi complessi da parte degli utenti.

Articoli suggeriti:
Jeep, il sistema di infotainment si aggiorna. E l'auto non riparte
Windows 11 introduce Quick Machine Recovery: ripristino automatico per PC in cri...
Spagna, prove generali di apocalisse?
Microsoft: il disastro di Crowdstrike è colpa della UE

Dal punto di vista delle aziende, queste novità possono avere un impatto significativo. I reparti IT potranno ridurre i tempi di inattività dei dipendenti e semplificare la gestione di flotte di dispositivi. La possibilità di avviare un ripristino dal cloud elimina la necessità di predisporre manualmente supporti di installazione e accelera la distribuzione di sistemi funzionanti.

Non mancano però le domande sulla sicurezza e sulla gestione dei dati. L'uso del cloud per ricostruire un sistema operativo implica la trasmissione di informazioni sensibili e richiede garanzie solide sulla protezione dei dati. Microsoft ha dichiarato che i processi saranno cifrati e che gli utenti avranno pieno controllo sulle operazioni, ma resta da verificare come queste misure saranno percepite in contesti aziendali con requisiti stringenti.

In prospettiva, Cloud Rebuild e Point-in-Time Restore potrebbero diventare strumenti centrali per Windows 11, soprattutto in un'epoca in cui la continuità operativa è cruciale. La loro efficacia dipenderà dalla capacità di Microsoft di garantire affidabilità, sicurezza e facilità d'uso, elementi che determineranno l'accettazione da parte di utenti e imprese.

Leggi anche:
Crowdstrike si scusa per il disastro. Con un buono da 10 dollari
Windows 10, i PC continuano a riavviarsi dopo l'update di luglio
L'impercettibile robustezza del software non aggiornato
Crowdstrike, da Microsoft uno strumento per sistemare i PC colpiti

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Crowdstrike, compagnia aerea graziata da Windows 3.1
Non è tutta colpa di Microsoft o di Crowdstrike

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Per via delle leggi sulla condivisione di file e delle nuove forme di protezione anti-copia introdotte sui suporti digitali, i consumatori si trovano sempre più in difficoltà nella fruizione del materiale a cui sono interessati. Come andrà a finire?
I consumatori si rassegneranno a rispettare le leggi, per quanto assurde siano.
Le leggi diventeranno più tolleranti e le case saranno più rispettose dei diritti dei consumatori.
Assisteremo a uno scontro con arresti, processi penali e sfide all'ultimo crack tra chi applica il DRM e gli hacker.
Niente di tutto questo, le leggi rimarranno ma non verranno applicate.

Mostra i risultati (3679 voti)
Novembre 2025
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 20 novembre
2025
Ripristino rapido e sicuro dal cloud: Windows 11 introduce Cloud Rebuild e Point...
2024
Che cosa mettere nel testamento? Nomi utente e password
2022
Windows 10: desktop e barra delle applicazioni scompaiono
2021
Bere tè o caffè riduce il rischio di ictus e demenza
2020
Apple, multa milionaria per aver rallentato gli iPhone
2019
Falla nell'app fotocamera di Android, milioni di smartphone a rischio
2018
Bug in Instagram, esposte le password degli utenti
2017
Falla in Amazon Key: così il corriere può disabilitare la telecamera
2016
Secondo Apple la malattia del touch è colpa degli utenti
2015
L'asteroide WT1190F era un veicolo spaziale?
2014
KickassTorrents torna visibile dall'Italia
2013
Cifrare un disco esterno in OS X Mavericks
2012
Telefonia mobile, i difetti
2011
Strane megastrutture in Cina
2010
La bicicletta elettrica di Clive Sinclair
2009
Una stampante da tavolo per le piccole imprese
2008
Il meglio del forum "Reti"
2006
Linea Più, per chi ha Alice
2005
La conoscenza, bene comune
2003
Libero è Mobile
2002
Porloschicos.com aiuta davvero i bimbi argentini?
2001
Il Costo Umano della flessibilità
Olimpo Informatico


 
web metrics