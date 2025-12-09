Windows 11 aggiorna la finestra Esegui: restyling completo dopo vent'anni

Nello stile di Microsoft, aggiornamento significa anche togliere una funzione utile.



windows 11 aggiornamenti crash start barra
Immagine: phantomofearth su X.

Nascosta nelle ultime build di anteprima di Windows 11 c'è una versione aggiornata della finestra di dialogo Esegui, come ha scoperto l'utente di X @phantomofearth. Si apre usando la combinazione di tasti Win+R e sostanzialmente è rimasta identica a sé stessa da quando venne introdotta, ai tempi di Windows 95. È uno strumento rapido per lanciare applicazioni, eseguire comandi o aprire cartelle tramite path diretti, che nel tempo ha mantenuto un design compatto e minimalista. L'ultimo intervento significativo risale al 2004, con aggiustamenti minori per la compatibilità; negli ultimi anni si era limitato al supporto per la modalità scura introdotta in Windows 11.

La nuova variante le fornisce un aspetto più moderno, allineando l'interfaccia al linguaggio di design Fluent di Windows 11: angoli arrotondati, spaziatura ottimizzata e un layout più ampio privilegiano la leggibilità e l'efficienza per gli utenti esperti. La casella di input è notevolmente ampliata rispetto alla versione classica, offrendo maggiore spazio per digitare comandi complessi, percorsi file lunghi o parametri multipli senza dover ricorrere a scorciatoie o ridimensionamenti manuali. Sopra la casella di testo appare direttamente la cronologia dei comandi recenti, eliminando la necessità di un menu a tendina accessibile tramite freccia: nella vecchia interfaccia poteva risultare meno intuitivo durante operazioni rapide.

Quando l'utente digita un eseguibile valido come "notepad.exe" o "cmd", il sistema visualizza automaticamente l'icona dell'applicazione corrispondente accanto al suggerimento, fornendo un feedback visivo immediato che conferma la corrispondenza e riduce errori di battitura. È sparito invece il pulsante "Sfoglia" - che apriva Esplora File per navigare manualmente - probabilmente perché gli utenti di Esegui hanno sufficiente familiarità con i nomi o i percorsi di cui hanno bisogno.

Per attivare la nuova finestra Esegui, gli utenti nelle build di anteprima devono recarsi in Impostazioni > Sistema > Avanzate e attivare l'opzione dedicata al dialogo Esegui: al momento la nuova casella è una scelta opzionale che convive accanto a quella vecchia. Di default il sistema mantiene la versione classica, riflettendo così l'approccio graduale di Microsoft nel modernizzare gli elementi legacy.

L'aggiornamento della finestra Esegui non era strettamente necessario: anche nella versione "obsoleta" svolge il proprio compito ed è adoperata per lo più dagli utenti esperti, mentre quelli occasionali probabilmente ne ignorano completamente l'esistenza. L'update è poco più di una mano di vernice, che la rende più coerente nell'aspetto con il resto del sistema operativo ma non ne stravolge le funzionalità (a parte l'eliminazione del pulsante Sfoglia). E' un bene che sia così: Microsoft è nota per ammodernare parti del sistema operativo levando anche opzioni utili, salvo a volte reintrodurle dopo le proteste degli utenti.

web metrics