Accordo Disney-OpenAI: permesso l'uso di Topolino e i personaggi Marvel, Pixar e Star Wars

Immagine: OpenAI

Walt Disney Company ha annunciato un accordo triennale con OpenAI per l'utilizzo della piattaforma di generazione video Sora. L'intesa prevede un investimento da 1 miliardo di dollari da parte di Disney e la concessione in licenza di oltre 200 personaggi appartenenti alle sue saghe più famose, tra cui Marvel, Pixar e Star Wars.

Sora è un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI che consente di creare video partendo da semplici prompt testuali. Grazie all'accordo, gli utenti potranno generare brevi clip con personaggi come Topolino, Minnie, Iron Man, Captain America, Darth Vader e Buzz Lightyear. L'intesa non riguarda attori reali o le loro voci, ma esclusivamente personaggi animati e creature di proprietà Disney.

Il comunicato ufficiale diffuso da Disney e OpenAI sottolinea che una selezione di questi contenuti sarà resa disponibile su Disney+, ampliando l'offerta della piattaforma con cortometraggi generati dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è esplorare nuove forme di intrattenimento digitale e coinvolgere direttamente i fan nella creazione di contenuti.

L'accordo rappresenta la prima grande collaborazione sulle licenze tra uno studio di Hollywood e una piattaforma di generazione video. Disney diventa il primo colosso dell'intrattenimento a concedere l'uso dei propri personaggi a un sistema di generazione automatica di contenuti, segnando un passaggio rilevante nell'adozione dell'IA nel settore.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, l'investimento da 1 miliardo di dollari «rafforza la fiducia di Disney nel potenziale di crescita di OpenAI» e nella capacità di Sora di diventare uno strumento centrale per la produzione di contenuti digitali. L'intesa prevede anche l'utilizzo di ChatGPT Images per trasformare input testuali in immagini basate sugli stessi universi narrativi.

La collaborazione arriva in un momento di dibattito acceso a Hollywood sull'impatto dell'intelligenza artificiale sui lavori creativi. Alcune agenzie di talenti avevano criticato l'uso di AI generativa, temendo conseguenze per attori, sceneggiatori e animatori. Disney ha dichiarato che l'accordo con OpenAI si fonda su un impegno condiviso per un uso responsabile dell'AI, con attenzione alla sicurezza degli utenti e alla tutela dei diritti dei creatori.

La durata dell'accordo è fissata in tre anni, con possibilità di rinnovo. Durante questo periodo, Disney e OpenAI collaboreranno per sviluppare nuovi strumenti e prodotti basati sull'intelligenza artificiale, destinati sia agli utenti finali sia a progetti professionali. L'annuncio ha avuto ampia risonanza internazionale, con reazioni contrastanti. Da un lato, l'accordo è stato visto come un'opportunità per innovare il settore e coinvolgere i fan in modo diretto; dall'altro, ha sollevato interrogativi sulla qualità dei contenuti generati e sull'impatto per i lavoratori creativi. Disney e OpenAI hanno ribadito che l'AI sarà utilizzata come strumento complementare e non sostitutivo.

web metrics