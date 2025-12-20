Bug in iOS 26: le foto Android diventano rosse se ingrandite



Immagine: Jonkmclovin su Reddit.

Negli ultimi tempi molti utenti hanno segnalato un problema nell'app Foto di iPhone con sistema operativo iOS 26. Il bug si manifesta quando si aprono immagini scattate su dispositivi Android e successivamente importate su iPhone: al momento dello zoom, le foto assumono una tonalità rossa innaturale. Le miniature restano invece inalterate, mostrando i colori originali.

Il difetto non riguarda le foto scattate direttamente con iPhone, ma solo quelle provenienti da Android. Secondo le prime analisi, il problema potrebbe essere legato a incompatibilità nei metadati o nei formati HDR utilizzati da alcuni modelli Android. Apple non ha ancora rilasciato una patch ufficiale, ma ha confermato di essere al lavoro per risolvere la questione.

Gli utenti hanno intanto iniziato a discutere il bug su Reddit e altri forum, condividendo esempi di immagini alterate. Alcuni hanno descritto l'effetto come un "filtro rosso" applicato automaticamente, rendendo le foto simili a scene di un film horror. Nonostante l'aspetto inquietante, il problema sembra limitato a una specifica combinazione di file e non compromette l'integrità delle immagini originali, ma riguarda soltanto la visualizzazione.

Alcuni utenti suggeriscono un rimedio temporaneo: aprendo la foto nell'app Foto, selezionando "Modifica" e poi "Ripristina", l'immagine tornerebbe ai colori corretti. Questo sistema è stato confermato da più utenti e rappresenta al momento la soluzione più semplice in attesa di un aggiornamento ufficiale. Il bug è stato osservato principalmente su iPhone aggiornati a iOS 26.2, ma non è chiaro se tutte le versioni del sistema siano interessate. Alcuni utenti hanno segnalato che il problema si presenta, nei loro casi, solo con foto trasferite tramite servizi di messaggistica o cloud, mentre altre immagini importate direttamente sembrano non essere affette.

Apple non ha ancora fornito una tempistica precisa per il rilascio della correzione. Tuttavia di solito gli interventi su bug di questo tipo sono abbastanza rapidi, soprattutto quando coinvolgono un numero significativo di utenti.

