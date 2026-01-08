Zephyrus Duo 16, ASUS rinnova il portatile a doppio display: ora con OLED e CPU Intel Panther Lake

È dedicato ai videogiocatori più esigenti e ai creatori di contenuti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-01-2026] Commenti (1)

In occasione del CES, ASUS ha presentato i portatili ROG Zephyrus Duo G14 e G16, nuove incarnazioni del modello introdotto tre anni fa e dedicato sia ai giocatori che ai creatori di contenuti. Il portatile mantiene la caratteristica distintiva della serie, ovvero il doppio schermo integrato, ma introduce una serie di aggiornamenti significativi che riguardano display, processori, GPU e sistema di raffreddamento. Il modello 2026 adotta due pannelli OLED da 16 pollici, una novità rilevante rispetto alle generazioni precedenti che utilizzavano un mix di LCD e mini‑LED. Anche il secondo schermo, lo ScreenPad Plus, passa alla tecnologia OLED migliorando contrasto, luminosità e resa cromatica.

Il doppio schermo è pensato per consentire la gestione di più applicazioni in parallelo come strumenti di editing, chat o pannelli di controllo, senza interferire con il contenuto principale. ASUS ha inoltre ottimizzato l'inclinazione automatica dello ScreenPad Plus, che si solleva all'apertura del coperchio per migliorare ergonomia e flusso d'aria. La pagina ufficiale ASUS conferma che il portatile utilizza processori Intel Panther Lake, la nuova generazione di CPU ad alte prestazioni, abbinati a GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50. Questa combinazione punta a garantire frame rate elevati nei giochi più recenti e prestazioni adeguate per applicazioni di rendering, modellazione 3D e montaggio video. Il passaggio al doppio OLED comporta un miglioramento significativo nella qualità visiva complessiva. I pannelli costruiti con questa tecnologia offrono neri profondi, tempi di risposta ridotti e una resa cromatica superiore rispetto alle soluzioni precedenti. ASUS ha anche lavorato per ridurre il rischio di burn‑in, integrando algoritmi di protezione e gestione dinamica dei pixel.

È interessante notare come il sistema di raffreddamento sia stato riprogettato per gestire il calore generato da CPU e GPU di nuova generazione. ASUS utilizza una combinazione di camere di vapore, ventole ad alta efficienza e prese d'aria ottimizzate, sfruttando anche lo spazio creato dall'inclinazione del secondo schermo. Questo approccio permette di mantenere temperature più stabili durante sessioni di gioco prolungate. Il portatile include un comparto audio migliorato, con altoparlanti più potenti e supporto a tecnologie di spazializzazione avanzata.

La connettività comprende porte USB‑C con supporto Thunderbolt, HDMI di ultima generazione, lettore di schede e Wi‑Fi. ASUS ha inoltre integrato una batteria di capacità superiore rispetto ai modelli precedenti, anche se l'autonomia effettiva dipenderà dal tipo di utilizzo, soprattutto considerando i due pannelli OLED. Il portatile sarà disponibile in diverse configurazioni, con vari tagli di RAM e memoria NVMe ad alte prestazioni. ASUS non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali per il mercato italiano ma il posizionamento sarà certamente nella fascia alta, in linea con le generazioni precedenti.