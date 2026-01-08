Atlas, dalle acrobazie al lavoro vero: il robot umanoide di Boston Dynamics entra in fabbrica

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-01-2026] Commenti

Boston Dynamics ha avviato una nuova fase nello sviluppo di Atlas, il suo robot umanoide più avanzato, portandolo per la prima volta fuori dai laboratori e dentro una fabbrica reale. La società statunitense di ingegneria e robotica sta infatti addestrando Atlas a svolgere compiti industriali concreti grazie a un sistema di intelligenza artificiale progettato per interpretare l'ambiente e adattarsi a mansioni ripetitive e variabili. La transizione segna un passaggio significativo: da piattaforma dimostrativa a strumento operativo destinato a un impiego industriale su larga scala.

Per i primi test Atlas è stato introdotto in un impianto Hyundai a Savannah, in Georgia (USA), dove sta eseguendo attività di movimentazione materiali, come la selezione autonoma di componenti destinati alla linea di montaggio. Il robot è stato impiegato in un magazzino per ordinare tetti portabagagli, un compito normalmente affidato agli operatori umani. L'obiettivo è verificare la capacità del robot di operare in ambienti non controllati, con variabili imprevedibili e flussi di lavoro reali.

Alto circa 1,75 metri e dal peso di circa 90 kg, il robot è progettato per replicare la scala umana ma con una resistenza superiore, caratteristica che lo rende adatto a compiti ripetitivi e fisicamente impegnativi. Questa è la prima volta in cui Atlas viene testato in un contesto produttivo reale, dopo anni di dimostrazioni pubbliche focalizzate su mobilità, equilibrio e capacità acrobatiche. Un'importante differenza sta nel fatto che le versioni precedenti del robot operavano in modo deterministico in base al codice scritto dagli ingegneri di Boston Dynamics, mentre la nuova generazione utilizza modelli di intelligenza artificiale addestrati per apprendere compiti complessi attraverso simulazioni e dati raccolti sul campo.

L'obiettivo è arrivare a un impiego continuativo del robot in ambienti complessi, con l'obiettivo di garantire affidabilità e coerenza operativa. La roadmap industriale prevede l'avvio della produzione su larga scala entro il 2028, con un obiettivo di 30.000 unità all'anno destinate alle fabbriche Hyundai e ad altri partner industriali. Le prime applicazioni riguarderanno attività con benefici comprovati in termini di sicurezza e qualità, come l'ordinamento dei componenti, per poi estendersi a compiti più complessi entro il 2030.

Il passaggio di Atlas alla produzione industriale è accompagnato da una revisione completa della sua architettura. Il robot è ora completamente elettrico, abbandonando i sistemi idraulici delle versioni precedenti. Questa scelta consente movimenti più fluidi, maggiore efficienza energetica e una manutenzione semplificata, elementi fondamentali per un utilizzo continuativo in fabbrica. L'addestramento di Atlas si basa su modelli di IA che combinano percezione visiva, pianificazione del movimento e apprendimento autonomo. Il robot è in grado di riconoscere oggetti, valutare la scena e adattare la propria postura per manipolare materiali di forme e pesi diversi. Le prove in fabbrica servono a raccogliere dati reali per migliorare ulteriormente la precisione e l'affidabilità del sistema.

Boston Dynamics considera questa fase come un banco di prova per l'impiego dei robot umanoidi nella produzione industriale. L'azienda ritiene che Atlas possa contribuire a ridurre i rischi per i lavoratori umani, soprattutto nelle attività ripetitive o fisicamente gravose. Le prime implementazioni serviranno a valutare la capacità del robot di operare in modo sicuro e coordinato accanto agli operatori.