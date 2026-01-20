ASUS ferma gli smartphone: stop a tempo indefinito e risorse spostate sull'intelligenza artificiale

Gli Zenfone e i ROG Phone continueranno a ricevere supporto ancora per un po'.

La conferma ufficiale è arrivata durante un evento aziendale a Taiwan: Asus ha «messo in pausa a tempo indeterminato» il proprio settore smartphone. La decisione chiude un periodo di incertezze iniziato con indiscrezioni circolate a inizio mese, quando erano emersi i primi segnali di un possibile ridimensionamento delle attività legate ai dispositivi mobili. Il presidente Jonney Shih ha dichiarato che non verranno più introdotti nuovi modelli di smartphone, confermando che la linea ROG Phone 9 potrebbe essere l'ultima della serie gaming, mentre la gamma Zenfone non riceverà successori nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato, la sospensione non riguarda solo il 2026 ma potrebbe anche trasformarsi in un ritiro definitivo dal mercato, come suggerito dalle dichiarazioni ufficiose che parlano di una «pausa che potrebbe diventare definitiva». Questo scenario è coerente con il progressivo ridimensionamento della divisione mobile osservato negli ultimi anni, con un numero sempre più ridotto di modelli e un focus limitato a segmenti specifici. La motivazione principale della scelta è la riallocazione delle risorse verso settori ritenuti più strategici. ASUS ha annunciato che concentrerà gli investimenti su prodotti basati sull'intelligenza artificiale come robot, smart glass e PC commerciali, definendo questo ambito come il nuovo asse di sviluppo. L'obiettivo è rafforzare la presenza in mercati emergenti dove la domanda è in crescita e la concorrenza meno consolidata.

La decisione riflette anche la situazione del mercato Android, dominato da pochi grandi produttori in grado di sostenere investimenti massicci in ricerca, marketing e produzione. Per una realtà come Asus, focalizzata su prodotti di fascia alta e di nicchia, mantenere una presenza competitiva nel settore smartphone è diventato sempre più complesso. Nonostante l'uscita dal mercato, Asus ha confermato che continuerà a garantire aggiornamenti software, assistenza e servizi di garanzia per i dispositivi già in commercio, assicurando una transizione graduale per gli utenti esistenti. Questo impegno riguarda sia la linea Zenfone sia la serie ROG Phone, che continueranno a ricevere supporto per un periodo non specificato.

La sospensione arriva dopo anni di vendite altalenanti e di difficoltà nel ritagliarsi uno spazio significativo nel mercato globale. Pur avendo ottenuto un seguito fedele tra gli appassionati, soprattutto grazie ai modelli gaming, Asus non è riuscita a competere con i volumi e le economie di scala dei principali produttori asiatici. La scelta di puntare invece sulla «IA fisica», come l'ha chiamata Asus, indica una strategia orientata verso dispositivi intelligenti integrati nell'ambiente, un settore in cui si prevede che sia possibile sfruttare competenze già consolidate nel mondo PC e hardware professionale. Questo include robotica, occhiali intelligenti e sistemi avanzati di elaborazione locale.