Asus presenta il mouse che profuma

Il Fragrance Mouse regala “un tocco di eleganza” all'ufficio, o così sostiene l'azienda.

25-02-2025

Immagine: Asus

Arrivati a un certo punto nell'evoluzione dei dispositivi, può essere difficile immaginare modi nuovi e interessanti per rendere detti dispositivi migliori, più utili, o anche solo più accattivanti.

Nel caso di oggetti come mouse e tastiere, si può cercare di renderli più ergonomici, colorati e "comodi" da usare, ma a un certo punto la fantasia finisce. L'unica soluzione, a quel punto, è rivolgersi verso l'improbabile.

Nascono probabilmente così prodotti come il Fragrance Mouse appena annunciato da Asus che, come il nome lascia intuire, a un normale mouse - per quanto «ergonomico» - aggiunge il profumo.

Disponibile in bianco e in rosa, il Fragrance Mouse offre tre livelli di precisione selezionabili dall'utente - 1200, 1600 e 2400 DPI - e promette di avere una vita utile pare a 10 milioni di clic, che peraltro Asus definisce come «quasi silenziosi».

Si collega al PC via Bluetooth o tramite connessione senza fili a 2,4 GHz (per la quale viene fornito in dotazione un dongle USB); una sola batteria AA è sufficiente, secondo le informazioni ufficiali, a garantire un anno di funzionamento.

La particolarità di questo mouse sta però nello scomparto interno progettato per inserirvi una fialetta di profumo riutilizzabile: l'utente può scegliere le proprie fragranze o oli essenziali preferiti e, quando questi sono esauriti, non deve fare altro che lavare la fialetta e riempirla nuovamente.

Secondo Asus tutto ciò, unito allo «stile unico» dell'apparecchio, «aggiunge un tocco di eleganza in ogni ufficio o ambiente di lavoro domestico». E poi non bisogna dimenticare l'«appoggio per il pollice posto lungo il lato destro, che segue una curva gentile e garantisce agli utenti una presa corretta e confortevole».

Al momento in cui scriviamo Asus non ha ancora fornito informazioni circa prezzo e disponibilità, ma la messa in vendita non dovrebbe essere troppo lontana.