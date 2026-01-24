Milano-Cortina 2026, il bagarinaggio digitale risveglia l'AGCOM: l'Autorità avvia due procedimenti

Biglietti per oltre 100 eventi sono in vendita a prezzi maggiorati su piattaforme internazionali.

Una rete di rivendita parallela ha iniziato a muoversi con largo anticipo sui biglietti dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026, spingendo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (l'AGCOM) ad avviare due procedimenti formali contro operatori internazionali attivi nel cosiddetto secondary ticketing. L'intervento arriva in una fase in cui la domanda di biglietti cresce rapidamente e il mercato non ufficiale tenta di intercettare il flusso, proponendo prezzi sensibilmente superiori a quelli stabiliti dal canale autorizzato.

Secondo quanto emerso dalle attività di monitoraggio, le due società coinvolte avrebbero commercializzato un numero elevato di biglietti relativi a oltre cento eventi del programma olimpico. Le verifiche hanno riguardato sia le cerimonie di apertura e chiusura, sia discipline indoor come hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e pattinaggio di velocità, oltre a competizioni outdoor come sci alpino, sci di fondo, curling, combinata nordica e bob. Le analisi hanno evidenziato un incremento dei prezzi rispetto al valore nominale, in alcuni casi significativo.

L'azione dell'Autorità si basa sul quadro normativo introdotto dalla legge 232/2016, che vieta la rivendita non autorizzata di biglietti per eventi di spettacolo e sportivi. La normativa prevede sanzioni per chi effettua attività di intermediazione senza titolo e consente l'intervento diretto dell'Autorità in caso di violazioni sistematiche. Le indagini sono state condotte con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che ha ricostruito i flussi di vendita e individuato le piattaforme coinvolte.

Le verifiche hanno accertato che i biglietti per numerosi eventi olimpici erano offerti su piattaforme internazionali non autorizzate, nonostante la vendita ufficiale fosse ancora in corso sui canali legittimi. L'Autorità ha rilevato che tali offerte rientrano nelle pratiche vietate dalla normativa italiana sulla rivendita di titoli di accesso.

L'intervento dell'Autorità si inserisce in una strategia più ampia di contrasto al bagarinaggio digitale, già applicata in precedenti eventi sportivi e musicali. Le attività di monitoraggio includono l'analisi dei flussi di traffico, la verifica delle inserzioni e il confronto con i dati forniti dagli organizzatori. Nel caso di Milano‑Cortina 2026, la collaborazione con la Fondazione organizzatrice e con la SIAE ha permesso di incrociare le informazioni e individuare le anomalie. L'Autorità ha ricordato che la vendita ufficiale rappresenta l'unico canale legittimo e che gli utenti devono fare riferimento esclusivamente ai circuiti autorizzati per verificare disponibilità e prezzi.

Il procedimento avviato prevede la richiesta di documentazione dettagliata agli operatori coinvolti, inclusi i flussi di vendita, le modalità di acquisizione dei biglietti e i sistemi di determinazione dei prezzi. L'Autorità valuterà inoltre se siano state adottate misure per impedire l'acquisto massivo automatizzato, pratica che può agevolare l'accaparramento e ostacolare gli utenti ordinari. La normativa vigente consente all'Autorità di imporre sanzioni pecuniarie e di ordinare la rimozione delle offerte irregolari. Nei casi più gravi può essere disposto il blocco dell'accesso ai siti che operano in violazione sistematica delle regole. Le piattaforme coinvolte avranno la possibilità di presentare memorie difensive e documentazione integrativa prima della conclusione del procedimento.

Il fenomeno del secondary ticketing rappresenta un elemento critico per eventi di grande richiamo come le Olimpiadi, dove la domanda supera spesso l'offerta. Le attività di controllo mirano a garantire trasparenza e a preservare l'equità di accesso, evitando che la speculazione comprometta la partecipazione del pubblico. L'Autorità ha ribadito che il monitoraggio proseguirà fino all'inizio dei Giochi, con verifiche periodiche sulle piattaforme online.