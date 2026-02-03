Malwarebytes entra in ChatGPT

Verifiche in tempo reale per link, email, truffe e numeri fraudolenti

Malwarebytes ha annunciato l'arrivo di una funzione che permette agli utenti di verificare in tempo reale se un link, un messaggio o un numero di telefono è associato a truffe, malware o rischi online, direttamente all'interno di ChatGPT. L'obiettivo è rendere più immediata la valutazione delle minacce digitali, sfruttando l'esperienza accumulata in anni di monitoraggio del cybercrime. La funzione è stata presentata come parte di un'iniziativa più ampia volta a rendere la IA generativa uno strumento affidabile anche in ambito di sicurezza. Gli utenti possono richiamare Malwarebytes all'interno della chat e inviare contenuti sospetti per ottenere un'analisi basata sui database proprietari di Malwarebytes stessa, aggiornati quotidianamente con informazioni su malware, domini compromessi, campagne di phishing e schemi fraudolenti ricorrenti.

Secondo i dati citati nell'annuncio, le truffe online hanno raggiunto nel 2025 un impatto economico globale stimato in 442 miliardi di dollari, con un incremento superiore al 600% rispetto al 2021. L'integrazione nasce proprio per contrastare questa crescita, offrendo un controllo immediato e accessibile anche a chi non dispone di competenze tecniche avanzate. La funzione permette di analizzare diversi tipi di contenuti: URL, email, messaggi di testo, numeri di telefono e persino descrizioni di situazioni sospette. Il sistema confronta gli elementi forniti con i database di Malwarebytes e restituisce una valutazione che indica se il contenuto è sicuro, potenzialmente rischioso o chiaramente malevolo. Oltre al giudizio, fornisce anche una spiegazione dei fattori che hanno portato alla classificazione.

Malwarebytes sottolinea che l'integrazione non sostituisce i software di protezione tradizionali ma li affianca come strumento di verifica rapida. L'analisi avviene tramite interrogazione dei database, che includono informazioni su botnet attive, domini utilizzati per campagne di phishing, indicatori di compromissione e pattern comportamentali tipici delle truffe digitali. Uno degli aspetti più rilevanti è la funzione educativa. Il sistema non si limita a segnalare un rischio ma spiega perché un contenuto è sospetto, evidenziando elementi come domini anomali, tecniche di social engineering, richieste di pagamento non tracciabili o schemi tipici delle truffe telefoniche. Questo approccio mira a migliorare la consapevolezza degli utenti e a ridurre la probabilità di cadere in future minacce.

L'integrazione è stata progettata per funzionare in tempo reale, senza richiedere installazioni aggiuntive. L'utente può effettuare verifiche direttamente nella conversazione, riducendo il tempo necessario per valutare un potenziale rischio. Questo è particolarmente utile per chi riceve messaggi sospetti e vuole un riscontro immediato prima di cliccare su un link o condividere informazioni personali. Malwarebytes ha dichiarato che continuerà ad ampliare le capacità dell'integrazione, includendo controlli più avanzati e una maggiore copertura delle minacce emergenti. Per quanto riguarda il futuro, l'obiettivo è estendere il sistema anche ad altre categorie di contenuti e di migliorare la precisione delle analisi man mano che i database si arricchiscono di nuovi indicatori.